Course - Johann Zarco tient sa première victoire !

Johann Zarco a créé la surprise à Phillip Island en allant arracher sa première victoire MotoGP au terme d'une épreuve que son coéquipier Jorge Martín semblait pourtant avoir solidement en main. Parti de la cinquième place, le Français a intelligemment construit sa course pour peu à peu prendre l'avantage dans le groupe de poursuivants, avant de rejoindre le leader à l'approche du drapeau à damier et finalement porter l'attaque gagnante dans le dernier tour.

Une fois n'est pas coutume, les 21 pilotes MotoGP rescapés des essais du Grand Prix d'Australie ont pris place sur la grille de départ pour la totalité des 27 tours de course dès ce samedi, à la suite du changement de programme imposé par la météo. Une nouvelle fois, les titulaires n'étaient pas au complet, puisqu'Álex Rins, vainqueur de l'édition 2022, manquait à l'appel.

Au moment de s'installer sur leur emplacement de départ, certains ont eu quelques hésitations quant à leur stratégie pneumatique. On a finalement vu quatre d'entre eux tenter un pari en optant pour le pneu arrière tendre, alors que le reste du plateau avait choisi le medium, a priori plus adapté : Raúl Fernández (qualifié 14e) a fait ce choix, de même que Pol Espargaró (11e sur la grille), Marc Márquez (7e), mais aussi le poleman Jorge Martín, bien décidé à imposer son rythme.

À l'extinction des feux, Martín a, sans surprise, pris les commandes, challengé néanmoins par Brad Binder. Pecco Bagnaia et Jack Miller se sont installés derrière eux. Très bien parti lui aussi, Fabio Di Giannantonio s'est très vite affirmé sur Márquez avant de prendre l'avantage sur Miller. Puis le pilote Gresini Racing s'est attaqué à Bagnaia, qu'il a passé dans le troisième tour pour se porter dans le trio de tête.

On s'attendait à voir Martín imposer un gros rythme et ses premiers tours bouclés en 1'29"0 ont en effet donné le ton, notablement au-dessus du lot. Si le pilote Pramac s'est rapidement détaché de Binder, le Sud-Africain a lui-même pris une nette avance sur la meute derrière lui, puisqu'il comptait une seconde et demie d'avance sur Bagnaia après le deuxième tour.

Une fois passé à la troisième place, Di Giannantonio s'est détaché à son tour, laissant Bagnaia dans un groupe de huit qui allait se charger de livrer le show auquel on peut s'attendre à Phillip Island. Parmi ces hommes, on trouvait notamment Johann Zarco, qui a patiemment construit sa course, sans faire de vagues dans ces premiers tours délicats.

Au bout de dix tours, l'avance de Martín dépassait les deux secondes. Celui à qui le directeur général de Ducati Corse avait reproché un "excès de zèle" pour sa chute dimanche, en Indonésie, alors qu'il s'était déjà creusé une avance très confortable, n'avait visiblement aucune intention de se limiter. À la mi-course, plus de trois secondes le séparaient désormais de Binder, toujours son plus proche poursuivant mais qui commençait à montrer des signes de faiblesse.

Binder et Di Giannantonio ont longuement tenu leur rang, néanmoins leur rythme a commencé à baisser à l'approche de la mi-course. Dans le même temps, Bagnaia et Zarco avaient réussi à se détacher du groupe de poursuivants et ils n'ont pas tardé à se rapprocher de l'Italien, qui s'était lui-même installé dans la roue du pilote KTM. La bagarre devenait soudain très ouverte derrière un Jorge Martín toujours isolé en tête.

Et puis Johann Zarco est passé à la vitesse supérieure...

Zarco fait le show !

Il restait encore 12 tours quand Zarco a commencé à attaquer Bagnaia, une première tentative qui n'a pas abouti. Ce n'était que partie remise... Di Giannantonio n'a pas tout de suite trouvé l'ouverture non plus, mais à huit tours du drapeau à damier, il a fait parler la puissance de sa Ducati pour dépasser Binder en ligne droite. Sans guidon pour la saison prochaine, le pilote italien était désormais deuxième, à 3"4 de Martín qui tentait pour sa part de ne surtout pas reproduire sa bévue de dimanche.

L'homme à suivre dans le quatuor qui se battait pour les deux places restantes sur le podium, c'était bien Zarco, comme souvent très à l'aise dans les derniers tours. Bagnaia en a fait les frais, le Français lui chipant la quatrième position. Dans le même temps, Binder récupérait la deuxième place au détriment de Di Giannantonio. On était alors à quatre tours de l'arrivée, et au tour suivant, Zarco s'installait sur le podium en passant à son tour la Ducati Gresini, puis c'est Binder qui subissait l'attaque du Français, désormais deuxième !

Pendant ce temps, l'avance de Jorge Martín avait fondu à vue d'œil… L'Espagnol était-il en train de gérer son leadership ? C'est plutôt l'état de ses pneus qui le mettait en grande difficulté, au point qu'il allait tout perdre en quelques secondes.

Martín n'avait plus que quatre dixièmes de marge à l'entrée dans le dernier tour et Zarco, lui, était en pleine forme ! En allant chercher son coéquipier, le Français a non seulement réussi l'attaque décisive dans le Miller Corner mais il a aussi créé une ouverture pour que Bagnaia s'empare de la deuxième place. Martín n'en avait pas fini de rétrograder, car il a ensuite été une proie facile pour Di Giannantonio, qui a ainsi arraché son premier podium MotoGP, et pour Binder, finalement quatrième.

Des podiums, Zarco en comptait 19 jusqu'ici dans la catégorie MotoGP, qu'il a rejointe en 2017. Bien souvent, on l'a cru capable de se hisser jusqu'à la première place mais c'est enfin aujourd'hui, à un mois de son départ du groupe Ducati, que tous les éléments se sont alignés pour qu'il réédite ce fameux backflip typique de ses succès et qu'il fasse à son tour retentir la Marseillaise !

Fabio Quartararo 14e

À près de huit secondes de ce groupe, c'est Marco Bezzecchi qui a eu l'avantage parmi les poursuivants. L'Italien, qui soigne toujours une épaule meurtrie a réussi comme souvent à faire parler son rythme dans la dernière partie de la course pour s'imposer sur ses rivaux directs. La septième place revient à Jack Miller, devant Aleix Espargaró et Álex Márquez, tandis qu'Enea Bastianini, plus détaché, complète le top 10.

Après un bon départ et de premiers tours vécus dans le groupe en lutte au pied du podium, Pol Espargaró a visiblement touché les limites de son pneu arrière tendre et la seconde partie de la course l'a vu rétrograder nettement, jusqu'à sortir des points. Marc Márquez a lui aussi reculé, jusqu'à la 15e place finale.

Quant à Fabio Quartararo, qui s'était qualifié 16e, il a vécu une course particulièrement rude. Dernier après les premiers virages, il n'a pu remonter que jusqu'à la 14e place sous le drapeau à damier, à 20 secondes du vainqueur.

À noter deux abandons sur chute dans le virage 4. L'un pour Joan Mir, victime dans le 11e tour d'un contact avec Luca Marini, que les commissaires ont rapidement dédouané de toute faute. Puis au 13e tour, c'est Augusto Fernández qui est parti à la faute.

La course principale a beau avoir déjà eu lieu, le week-end n'est pas terminé ! Les pilotes MotoGP reprendront la piste dimanche matin pour le warm-up, avant la course sprint programmée à 13h heure locale, soit 4h en France.

GP d'Australie MotoGP