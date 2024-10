Course - Marc Márquez bat les favoris pour le titre !

Jorge Martín savait que Marc Márquez serait son principal rival à Phillip Island après avoir remporté la course sprint et, même si l'octuple champion du monde a encore perdu du temps au départ ce dimanche, il a pu remonter dans le classement et doubler le leader du championnat en fin de course, pour signer son troisième succès de la saison. Martín a néanmoins fait une bonne opération en prenant la deuxième place devant Pecco Bagnaia.

Ils étaient 21 à prendre place sur la grille de départ. Au forfait de Miguel Oliveira, blessé et remplacé par Lorenzo Savadori chez Trackhouse, s'est ajouté celui de Pedro Acosta, touché à l'épaule après un grosse chute lors du sprint. Marco Bezzecchi et Maverick Viñales, tombés lourdement à la suite d'un accrochage lors du même sprint, étaient bien au départ. Bezzecchi, jugé coupable d'un changement de direction dans la manœuvre, a reçu un long-lap, sanction dont devait aussi s'acquitter Álex Márquez après son accrochage avec Joan Mir à Motegi.

Martín était en pole devant Márquez et Maverick Viñales, avec Bezzecchi quatrième, devant Bagnaia et Raúl Fernández. Enea Bastianini partait 10e, alors que Johann Zarco était 14e et Fabio Quartararo 18e. Tous les pilotes ont choisi le pneu dur à l'avant et le tendre à l'arrière, qui était le medium sur ce circuit la saison passée. Très peu de pilotes avaient testé le "nouveau" medium depuis le début du week-end, la pluie ayant provoqué l'annulation de la première séance et troublé les essais samedi matin.

Au départ, Martín a pris un excellent envol tandis que Márquez a été très déséquilibré, en patinant de l'arrière en raison d'un tear-off venu se positionner sur la roue, ce qui lui a fait perdre plusieurs places.

Bagnaia s'est immédiatement débarrassé de Viñales et a conclu le premier tour au troisième rang, derrière Bezzecchi et devant Morbidelli, Binder, Márquez et Bastianini. Viñales était huitième devant les deux Français, Quartararo et Zarco, auteurs de bons départs.

Bagnaia s'est vite fait menaçant sur Bezzecchi mais il a finalement vu Morbidelli l'attaquer dans le deuxième tour. Il a immédiatement repris l'avantage et le pilote Pramac a par la suite été doublé par Binder. Ce dernier a fait une erreur au quatrième tour, permettant à Morbidelli de reprendre l'avantage.

Bezzecchi a respecté sa pénalité au quatrième tour, laissant Bagnaia récupérer la deuxième place, avec 0"720 de retard sur Martín. Au même instant, Márquez doublait Binder pour se retrouver quatrième. Bezzecchi était septième mais un tour après son long-lap, il a chuté dans le virage où il avait respecté la pénalité. L'Italien a pu repartir, avec un gros retard sur les autres pilotes.

À l'entame du sixième tour, Márquez a doublé Morbidelli. Désormais troisième, le pilote Gresini avait huit dixièmes de retard sur Bagnaia, lui-même relégué à une seconde de Martín, qui commençait à creuser un petit écart.

Les écarts ont commencé à se réduire entre les trois leaders tandis que derrière, Morbidelli a perdu le contact, restant sous la menace de Binder. Après dix tours, Bastianini et Fabio Di Giannantonio pointaient à une seconde de ce duo. Di Giannantonio a pris l'avantage sur son compatriote.

Lutte à trois... et finalement à deux

Márquez est revenu dans la roue de Bagnaia et, alors que la mi-course approchaient, les deux hommes ont fondu sur Martín. Bagnaia a doublé son rival pour le titre, qui est repassé devant au virage suivant. Márquez a aussi pris l'avantage sur le vainqueur des deux derniers championnats, qui ignorait alors qu'il n'aurait plus son mot à dire.

Márquez a pu rester au contact du leader mais tour après tour, Bagnaia, en délicatesse avec son pneu arrière, a eu de plus en plus de mal à tenir leur rythme infernal et les a laissés filer, perdant plusieurs secondes. Márquez a patienté de longs tours dans le sillage de Martín et a profité d'une trajectoire légèrement ouverte pour le doubler au 24e des 27 tours... mais le pilote Pramac a pu reprendre l'avantage dans la ligne droite principale.

Márquez a réussi un nouveau dépassement, auquel Martín n'a pas pu répliquer. Il a même légèrement perdu le contact, ce qui signifie que Márquez n'a pas été menacé dans les deux derniers tours. Il a ainsi pu signer son troisième succès de la saison, devant Martín et un Bagnaia relégué à neuf secondes sous le drapeau à damier, et qui perd encore quatre points sur son principal concurrent.

La lutte a été intense pour la quatrième place, avec un regroupement de pilotes. Avant la dernière partie de la course, Morbidelli devançait Binder, Di Giannantonio, Bastianini et Viñales. Les positions ont beaucoup évolué dans ce groupe, le dernier mot revenant à Di Giannantonio devant Bastianini, Morbidelli, Binder et Viñales.

Quartararo a réussi plusieurs dépassements en fin de course pour prendre la neuvième place devant Raúl Fernández, Jack Miller et Johann Zarco. Aleix Espargaró n'a pris que la 16e place après un week-end à oublier. À noter que Joan Mir est tombé en fin de course.

GP d'Australie MotoGP - Course