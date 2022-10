Course - Oliveira profite encore de la pluie, calvaire pour Quartararo

Charger le lecteur audio

La pluie a une nouvelle fois souri à Miguel Oliveira à Buriram, le pilote KTM ayant enchaîné les dépassements pour décrocher son deuxième succès de la saison devant Jack Miller. Dans ces conditions, Fabio Quartararo a été incapable de jouer les points, permettant à Pecco Bagnaia de revenir à son contact au championnat.

C'est avec près d'une heure de retard que s'est déroulée cette première course en Thaïlande depuis trois ans, la pluie ayant bousculé le programme. Les conditions se sont améliorées avant le départ mais les pilotes n'avaient fait aucun tour en pneus pluie jusque-là ce week-end, ce qui les plongeait dans une incertitude totale.

La direction de course leur a permis de faire deux tours de reconnaissance afin d'identifier les zones les plus piégeuses, ce qui a raccourci l'épreuve d'une boucle. Sur la grille de départ, les discussions entre les pilotes ont été nombreuses, signe d'un certain doute quant au fait que les conditions soient réellement praticables.

C'est dans ce contexte quelque peu stressant que Marco Bezzecchi s'est élancé en pole pour la première fois de sa carrière en MotoGP. L'Italien a conservé la tête au départ mais il est sorti très large au premier virage, reprenant la piste en tête devant Pecco Bagnaia et Jack Miller.

L'envol de Fabio Quartararo a été catastrophique et le Français a glissé quelques virages plus loin, après un duel avec Álex Márquez. Il n'était que 16e à la fin du premier tour. Aleix Espargaró, premier rival de Quartararo et Bagnaia dans la course au titre, occupait de son côté une modeste 11e position.

En tête de l'épreuve, Bezzecchi a vite collé près d'une seconde à Bagnaia mais les commissaires de course lui a demandé de rendre une position en raison de son passage hors piste au premier virage. Ce n'est pas à Bagnaia qu'il a donné sa place mais à Miller, qui avait pris l'avantage sur son coéquipier.

Dès le troisième tour, le vainqueur du Grand Prix du Japon s'est ainsi retrouvé en tête devant Bezzecchi et Bagnaia. Miguel Oliveira occupait la quatrième place devant Jorge Martín, ensuite doublé par Marc Márquez et Luca Marini. Peu après, ce dernier a perdu l'avant, ce qui a offert la septième place à un Johann Zarco discret en ce début d'épreuve.

Oliveira, vainqueur du dernier Grand Prix disputé sous la pluie en Indonésie, a doublé Bagnaia puis Bezzecchi. Ce dernier n'a pas opposé de résistance à Bagnaia et a ensuite lentement dégringolé dans la hiérarchie, jusqu'à sortir du top 10.

Espargaró pénalisé, Quartararo hors des points

Au huitième tour, Oliveira est revenu au contact de Miller et a tenté de le doubler, sans y parvenir. Bagnaia a perdu le contact avec les deux leaders mais restait un solide troisième, alors que ses rivaux pour le titre étaient à la peine : Aleix Espargaró a reçu un long-lap pour un contact avec Brad Binder, tandis que Fabio Quartararo continuait sa dégringolade dans la hiérarchie et n'était que 19e. Espargaró pointait au 14e rang après avoir effectué sa pénalité.

Des écarts se sont créés en tête et à mi-course, le duo Miller-Oliveira avait deux secondes d'avance sur Bagnaia, qui pouvait lui-même compter sur un coussin de près d'une seconde sur Marc Márquez. Le frère de ce dernier, Álex, était cinquième mais il a ensuite été doublé par Johann Zarco.

Oliveira contrôle la fin de course

Après avoir observé Miller de près durant de nombreux tours, Oliveira a pris l'avantage sur Miller au 15e passage. L'Australien a tenté de répliquer, en vain. Oliveira a même pu creuser l'écart et repousser celui qui le remplacera chez KTM l'an prochain à plus d'une seconde. L'écart a fluctué mais Miller n'a jamais pu revenir dans la roue du leader.

Le circuit a commencé à s'assécher et dans ces conditions, Marc Márquez et Johann Zarco, toujours très performant sur piste séchante, ont fondu sur Bagnaia. Zarco était l'homme le plus rapide en piste et comptait moins de trois secondes de retard sur la tête à quatre tours de l'arrivée. Au 21e des 25 tours au programme, le Français a doublé Márquez mais une fois derrière Bagnaia, il n'a porté aucune attaque. Baisse de rythme ou volonté de préserver les chances de titre du pilote Ducati ? Dans le dernier tour, Zarco a perdu le contact avec Bagnaia et a dû contenir Márquez.

Les positions sont ainsi restées figées jusqu'au drapeau à damier. Miguel Oliveira a décroché son deuxième succès de la saison devant Jack Miller et Pecco Bagnaia, qui fait une excellente opération au championnat en profitant de la 11e place d'Aleix Espargaró et surtout de l'arrivée hors des points de Fabio Quartararo, au 17e rang. Le Français n'a plus que deux points d'avance sur Bagnaia, avec encore 75 unités à prendre cette saison.

Johann Zarco a vu l'arrivée au pied du podium devant Enea Bastianini et Maverick Viñales, auteur d'une belle remontée. Álex Márquez, Jorge Martín et Brad Binder ont complété le top 10.

GP de Thaïlande - MotoGP - Course