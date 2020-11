Course – Oliveira termine la saison par un triomphe à domicile !

Après quatre mois et demi en apnée, les pilotes MotoGP se sont réunis sur la grille de départ pour réserver une acclamation à Carmelo Ezpeleta avant le départ de la dernière course de cette campagne 2020. Chacun a semblé alors se rendre compte avec soulagement que, oui, malgré la crise sanitaire mondiale et des contraintes inimaginables il y a encore huit mois, le championnat a bel et bien eu lieu, et sa conclusion au Portugal a pu être possible sans qu'aucune annulation n'ait entaché la bonne tenue du programme remodelé et lancé en juillet.

Pour cette finale, le MotoGP avait redonné vie au Grand Prix du Portugal, et pris ses quartiers à Portimão, piste inédite en Grand Prix. C'est un Portugais, Miguel Oliveira, qui prenait le départ depuis la pole position et c'est lui qui est entré en leader dans le premier virage, filant vers une victoire que tout le monde semblait prendre pour acquise dès samedi lorsqu'il a fait main basse sur la meilleure place de départ.

À l'extinction des feux, le pilote Tech3 s'est installé devant Franco Morbidelli, Jack Miller et Cal Crutchlow, sur le départ après cette dernière course. Sacré le week-end dernier, Joan Mir partait seulement de la 20e place, et s'il était 12e à la fin du premier tour c'était après un premier incident qui allait mettre Pecco Bagnaia sur la touche : dans un contact entre les deux hommes, le pilote Pramac a en effet senti son épaule droite se déboîter, lui causant une douleur si forte qu'il a dû rentrer au stand.

Très vite, un nouvel incident a fait dégringoler le nouveau Champion du monde en fond de classement après un contact avec la roue arrière de Johann Zarco dans le virage 3. Le Français, lui, s'est lancé dans une lutte avec Fabio Quartararo pour la huitième place. Quartararo, dont c'était le 100e Grand Prix mondial, allait bientôt céder et laisser son compatriote filer avant de rétrograder encore et encore jusqu'aux derniers points en jeu.

Oliveira intouchable

Comme il l'a déjà montré lors des premiers essais libres, vendredi, ou samedi en qualifications, Miguel Oliveira, lui, a rapidement affiché sa maîtrise incomparable de la piste, exploitant avec brio les trajectoires les plus affûtées. Il nous a offert une démonstration de perfection qui n'est pas sans rappeler celle qu'avait pu réaliser Nicky Hayden lorsque le MotoGP s'est attaqué pour la première fois à une piste de Laguna Seca au moins aussi atypique et impressionnante que ne l'est Portimão et dont il connaissait les moindres secrets. Affichant 1"5 d'avance au tour sur ses poursuivants, le pilote Tech3 a augmenté son avance à coup de pelletées de dixièmes dans les premières minutes de la course, si bien qu'après le sixième tour, sa marge dépassait les trois secondes.

Derrière lui, Morbidelli et Miller ont relancé leur duel du Grand Prix de Valence, avec cette fois pour enjeu la deuxième place en course, et pour le pilote italien un titre honorifique de vice-Champion du monde. Son plus proche poursuivant au classement général, Álex Rins, a dans un premier temps réussi à prendre l'avantage sur Nakagami et Quartararo pour se hisser à la huitième place, avec dans sa ligne de mire un groupe formé de Zarco, Bradl, Crutchlow et Pol Espargaró.

Une fois n'est pas coutume, le pilote Suzuki a toutefois montré des signes de faiblesses dans la seconde partie de la course, et a plutôt dû se concentrer sur ses rétroviseurs. Dans le groupe qui le suivait, Quartararo a tenté de livrer bagarre à Nakagami avant de céder non seulement au Japonais, mais aussi à leurs trois poursuivants, Andrea Dovizioso, Álex Márquez et Aleix Espargaró. Passé leader de ce groupe, le #04 a vite recollé sur Bradl, septième, suivi comme son ombre par Nakagami.

Après avoir été passé par Pol Espargaró, Crutchlow a été dépossédé de la cinquième place par Zarco, et c'est lui qui s'est trouvé sous la menace de Dovizioso lorsque le pilote Ducati a pris l'avantage sur Bradl dans le 19e tour. À six boucles de l'arrivée, la lutte restait ainsi très ouverte pour le top 5 en course, avec pour Dovizioso un réel enjeu au championnat avant de prendre une année sabbatique. Les trajectoires "peu académiques" de Portimão ont pimenté cette superbe lutte, mais Crutchlow s'est fait piéger en devant passer hors piste, offrant à Aleix Espargaró l'opportunité de recoller. Dovizioso et Nakagami ont, eux, affiché leur supériorité en fin de course pour s'emparer tour à tour de la cinquième place, finalement revenue au Japonais.

Devant, Miguel Oliveira n'a pas commis le moindre faux-pas et c'est finalement avec plus de trois secondes de marge qu'il a passé la ligne d'arrivée, offrant à Tech3 une deuxième victoire absolument impressionnante ! Derrière lui, le duel Morbidelli-Miller observé la semaine dernière à Valence a repris dans le dernier tour, avec cette fois un dépassement réussi par l'Australien pour s'emparer de la deuxième place devant celui qui termine quoi qu'il arrive en meilleur pilote Yamaha cette saison.

Isolé à la quatrième place, Pol Espargaró quitte KTM avec un nouveau solide résultat, bien qu'il n'ait pas réussi à offrir à Mattighofen la victoire dont il rêvait. La cinquième place est revenue bel et bien à Nakagami, qui a réussi à se détacher de Dovizioso dans les derniers instants. Non loin derrière, Bradl a obtenu pour sa part la septième position au guidon de la première Honda de cette course, devant l'Aprilia d'Aleix Espargaró.

Álex Márquez s'est finalement classé neuvième devant Zarco, puis Viñales et Rossi qui ont réussi à prendre l'avantage sur Crutchlow dans une fin de course difficile pour l'Anglais. Visiblement en proie à des douleurs dans le bras en fin de course, Quartararo ne marque pour sa part que deux points avec la 14e place, et Rins ne sauve qu'un petit point de son côté. Sur le départ de Ducati pour rejoindre Tech3, Danilo Petrucci s'est classé 16e, devant Mika Kallio et Tito Rabat, l'Espagnol dont il s'agissait également de la dernière course en MotoGP.

On notera qu'après son début de course mouvementé, Joan Mir a abandonné en rentrant au stand dans le 16e tours avec un problème technique. Précédemment, c'est Brad Binder qui avait renoncé, parti à la faute dans le virage 1 dans le troisième tour, après un début de course très compliqué. En fin de course, c'est Lorenzo Savadori qui a chuté au guidon de l'Aprilia.

GP du Portugal MotoGP