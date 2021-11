Course - Des tribunes jaunes, un podium 100% rouge

Pour la 432e fois de sa carrière, Valentino Rossi a offert à voir le cérémonial si méticuleux de sa préparation à une course, une série de gestes superstitieux que les 76'226 spectateurs réunis dans les tribunes du circuit Ricardo Tormo de Valence et les dizaines de photographes et de cameramen attroupés autour de lui ont suivi avec plus d'attention que jamais. Le Docteur prenait son dernier départ en Grand Prix et personne n'aura voulu en manquer une miette, ni les fans, ni les collègues, ni les anciens adversaires Casey Stoner, Jorge Lorenzo et Max Biaggi, tous présents.

Qualifié dixième sur la grille de départ, le nonuple Champion du monde s'est efforcé de prouver durant les 27 derniers tours de sa carrière dans la discipline la résistance dont il pouvait encore être capable à 42 ans. Mais à l'avant, ce sont certains des grands espoirs du MotoGP, son propre élève Pecco Bagnaia, 24 ans, ou le poleman Jorge Martín, 23 ans, qui se sont chargés d'incarner la nouvelle génération.

Suzuki se montre, Ducati assomme

À l'extinction des feux, Jorge Martín a conservé le bénéfice de sa pole position devant les Ducati officielles de Jack Miller et Pecco Bagnaia, entre lesquelles s'est intercalée la Suzuki de Joan Mir. Miller a dépossédé Martín des commandes à l'entrée dans le deuxième tour, mais n'a toutefois pas pu tenir ce rang plus de quelques secondes. Le pilote Pramac repassé en tête, c'est Mir qui a dépassé Miller, et à la fin du deuxième tour ce fut Bagnaia, puis Rins dans la foulée.

Au quatrième tour, Mir a glissé à la quatrième place, passé par Bagnaia mais aussi par Álex Rins. Dans la boucle suivante, Miller, toujours en difficulté, s'est fait passer par Fabio Quartararo. La hiérarchie allait alors quelque peu se stabiliser, avant un coup de théâtre au 11e tour : Rins, jusqu'alors solide troisième dans le sillage de Martín et Bagnaia, est parti à la faute dans le virage 6.

Comme bien souvent à Valence, les écarts avaient déjà commencé à se creuser à ce stade de la course et les opportunités de bagarre en furent limitées. Le duel le plus intense serait finalement celui qui allait opposer les hommes de tête. Pressant jusqu'alors, Bagnaia a fini par trouver l'ouverture pour passer Martín à la mi-course. Sitôt installé en tête, le pilote italien a signé le nouveau record en course à Valence (1'31"042) et s'est constitué plus de quatre dixièmes d'avance.

Son coéquipier, Jack Miller, avait repris du poil de la bête, si bien que dans le 19e tour il a réussi à porter une attaque sur Joan Mir pour remonter sur le podium provisoire. Dès lors, la hiérarchie finale était connue : Bagnaia s'est révélé imbattable et il a décroché une quatrième victoire irréprochable, devant Martín et Miller. Un premier podium 100% Ducati pour conclure cette saison !

Joan Mir et Fabio Quartararo, titrés l'an dernier et cette année, ont complété le top 5 sous le drapeau à damier, devant Johann Zarco, Brad Binder et Enea Bastianini, tous trois isolés à l'arrivée. Cette huitième place est insuffisante pour Bastianini qui s'opposait à Martín au classement des rookies et perd donc ce titre face au pilote Pramac. Aleix Espargaró, qui a gagné cinq places au départ après des qualifications frustrantes, a quant à lui finalement obtenu la neuvième place.

Un dernier top 10 pour Rossi

Valentino Rossi s'est frotté à Fabio Quartararo puis à Johann Zarco dans les premiers instants de la course. Repoussé à la dixième place par le pilote Pramac dans le cinquième tour, il se trouvait sous la menace de Takaaki Nakagami lorsque le Japonais a perdu le contrôle, enregistrant ce qui était alors le premier abandon de la course.

Le nouveau poursuivant du #46 n'était pas moins menaçant et Rossi en a vite fait les frais : dans le neuvième tour, en effet, Enea Bastianini a réussi à le passer à son tour. Plus personne n'allait ensuite attaquer le Docteur, qui a pu passer la ligne d'arrivée dans le top 10, devançant son ami Franco Morbidelli et son coéquipier sur cette fin de saison, Andrea Dovizioso.

On ne sait pas ce qui aura été le plus beau, entre la course en elle-même et les festivités qui ont suivi le passage de la ligne d'arrivée. Valentino Rossi a reçu les honneurs dus à son statut d'immense champion, des acclamations venues de tribunes peintes en jaune tout autant que des pilotes qui ont partagé la piste avec lui pour cette dernière et qui se sont regroupés autour de lui pour un ultime salut, puis c'est dans la liesse que la Yamaha #46 a fait son retour dans la pitlane.

Danilo Petrucci et Iker Lecuona disputaient eux aussi leur dernier Grand Prix MotoGP avant de quitter le MotoGP. L'Espagnol a pu marquer le point de la 15e place, alors que son coéquipier, en partance pour le Dakar, s'est classé 18e.

GP de Valence MotoGP