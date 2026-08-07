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"L'alliance parfaite" : Crutchlow croit en Quartararo chez Honda

Le transfert de Fabio Quartararo de Yamaha à Honda en 2027 est une perspective réjouissante pour Cal Crutchlow, certain que le pilote et le constructeur vont parfaitement matcher.

Léna Buffa
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Cal Crutchlow a la particularité de connaître parfaitement bien le constructeur actuel de Fabio Quartararo, de même que celui qui l'accueillera la saison prochaine. L'Anglais a disputé une grande partie de sa carrière avec Honda, avec qui il a gagné et qu'il a même retrouvé cette année pour assurer le remplacement de Johann Zarco. Mais il a aussi été pilote essayeur de Yamaha de 2021 à 2024 et connaît donc bien l'environnement dans lequel évolue le Français.

Cette période durant laquelle Crutchlow a travaillé au développement de la M1 va du triomphe de Quartararo jusqu'à l'effondrement des performances d'une moto qui ne parvient plus à rivaliser avec la concurrence. Il a donc été témoin de la frustration du champion du monde 2021 et des efforts menés, en vain, pour tenter de retrouver les avant-postes.

Lorsqu'il est interrogé sur la future union entre Fabio Quartararo et Honda, Cal Crutchlow se montre très positif. Il est à la meilleure place pour estimer les progrès accomplis par la marque à l'aile dorée, qui parvient mieux que sa grande rivale à rebondir après la prise de pouvoir des constructeurs européens. Et pour le remplaçant de Johann Zarco, les conditions pourraient se révéler idéales pour que le Niçois redonne de l'élan à sa carrière.

"Je pense que ce sera bien", a-t-il déclaré jeudi lorsqu'il a été interrogé sur cette union lors de la conférence de presse organisée à Londres. "Je connais le style de pilotage de Fabio, je connais aussi son caractère, sa personnalité : il veut gagner, Honda veut gagner, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas une alliance parfaite."

Lire aussi :

"Je pense que c'est un bon transfert pour tous les deux. Pour Honda, qui recrute un champion du monde comme Fabio, avec un style de pilotage qui fait que je pense qu'il va très bien s'en sortir. Quant à Fabio, rejoindre une équipe qui veut renouer avec la victoire, je pense que ce sera excitant."

"Je pense que c'est excitant pour une grande partie du championnat, compte tenu des changements qui ont eu lieu. Mais Fabio est un excellent pilote, probablement l'un des plus talentueux du plateau, et il travaille dur aussi, donc je pense que ça fera une bonne combinaison."

L'identité du coéquipier de Quartararo encore à définir

Le transfert de Fabio Quartararo a été officialisé pendant la pause du championnat, bien qu'il se soit décidé pendant l'hiver. Honda a également annoncé le recrutement du jeune pilote David Alonso, en revanche sans préciser dans quelle équipe exactement celui-ci prendrait place.

Il n'est pas impossible que le constructeur choisisse de placer le rookie chez LCR et de promouvoir Diogo Moreira, qui aura une saison de bagage et s'est jusqu'à présent attiré les louanges de tous. Questionné sur sa situation hier, le Brésilien est apparu gêné, sans réponse à apporter.

"On va me poser cette question tout le week-end. Mais on se trouve dans la même situation, on attend", a-t-il répondu. "Je crois qu'il ne faut pas que j'y pense, il y a beaucoup de choses importantes auxquelles penser. Et au final il faut qu'on fasse notre boulot pendant la saison, qu'on essaye de se concentrer sur ce week-end. On verra, il y aura sûrement des nouvelles bientôt."

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