La Honda 2020, pas plus facile à piloter selon Crutchlow

Cal Crutchlow admet que le prototype 2020 de la Honda qu'il a testé lors du test de Valence n'est pas plus facile à piloter que ne l'est sa devancière. Très loquace pendant l'année sur les difficultés posées par la version 2019 de la RC213V pour tourner, le pilote LCR a passé les deux jours d'essais à comparer les deux versions de la moto. Après avoir bouclé 122 tours au cours de cette séance, l'Anglais estime que des progrès ont été accomplis "dans certains domaines", mais que la moto reste difficile à piloter.

"Il faut que l'on soit positifs quant à la moto qu'ils nous ont apportée, il faut que l'on soit positifs quant au fait qu'ils ont progressé dans certains domaines", a commenté Crutchlow, auteur du quatrième temps de ces essais. "Je me sens un petit peu plus à l'aise et en confiance sur la moto, mais en ce qui concerne la moto et au fait qu'elle serait plus facile à piloter, ce n'est pas le cas. Il faut encore améliorer cela pendant l'hiver et j'espère qu'ils pourront le faire", tranchait-il en bouclant les essais mercredi, lui qui la veille se voulait optimiste et expliquait : "Je pense que la moto représente un pas en avant. […] Je me sens assez positif au niveau de l'avant de la moto, ce qui est peut-être l'endroit où j'ai eu le plus de mal cette année."

"D'un point de vue général, j'ai réussi à être plus rapide que je ne l'ai été de tout le week-end, et c'est un point positif pour une moto qui n'a fait que deux jours ici, à Valence", reprenait Crutchlow mercredi à la fin de ces essais. "Je n'ai pas particulièrement essayé ma moto du week-end aujourd'hui [mercredi]. J'ai fait un run à la fin de la journée et je suis certain que j'aurais été plus rapide avec elle, mais ce dont on a besoin c'est de la moto de 2020."

Un potentiel à explorer

Marc Márquez, qui s'est quant à lui classé septième, a fait écho aux commentaires du pilote LCR quant à l'aisance de pilotage offerte par la moto de 2020. "Son caractère est plus ou moins similaire [à celui de la moto de 2019]", a-t-il confirmé, sans toutefois vouloir s'en inquiéter, lui qui a réalisé une saison record en faisant fi des difficultés posées par la Honda de 2019. "Si, au final, on a une moto plus simple, ça aidera tous les pilotes Honda. Mais mon objectif est d'avoir la moto la plus rapide, peu importe qu'elle soit difficile ou non. Ce que je veux c'est essayer de gagner, et peu importe si je dois attaquer plus ou moins au niveau du pilotage."

"Mais on travaille aussi sur le châssis, pour signer plus facilement des temps compétitifs", a expliqué le pilote espagnol, qui a dédié cette séance à un programme intense, testant à la fois le nouveau moteur, mais aussi un châssis différent et de nouveaux packages aérodynamiques. Et il rappelait en bouclant ce test que le travail ne fait que commencer : "Je me suis concentré sur le proto, car je crois qu'il a du potentiel, mais tout est encore nouveau. Il faut encore modifier des choses. J'ai fait mon meilleur tour avec le proto. J'ai continué de travailler avec cette moto. Sur le dernier run j'ai pris la moto actuelle et j'étais rapide aussi."

"Ce n'était pas mauvais. Il y a des points intéressants, des choses à modifier un peu car dans certains virages je n'avais pas les meilleures sensations, mais à part ça nous avons travaillé d'une bonne façon car nous avons tout essayé en avançant petit à petit. Les conclusions sont claires. À Jerez nous aurons les mêmes choses, mais il faudra de nouveau les confirmer", a conclu Marc Márquez.

Avec Michaël Duforest