Crutchlow mécontent du manque d'essais et de développement chez Yamaha

Yamaha sort de ses habitudes au Grand Prix du Japon en engageant un pilote en wild-card, chose très rare pour la marque. Privé de team satellite cette année, Yamaha a voulu profiter de son épreuve à domicile pour faire rouler son pilote d'essais, Cal Crutchlow, ravi de retrouver la M1 puisqu'il estime ne pas rouler assez souvent pour faire évoluer la moto.

"C'est toujours sympa de piloter la moto mais après 11 moins sans compétition, c'est dur de revenir", a déclaré l'Anglais. "J'étais content de faire des essais mais quand ils m'ont demandé si je voulais faire une wild-card, on en avait besoin parce qu'on ne fait pas suffisamment d'essais. On a besoin de plus de temps en piste et c'est une opportunité de le faire, et évidemment à Motegi ça a du sens pour Yamaha d'avoir les motos ici et de pouvoir revenir. Je pense que ça fonctionnera bien, qu'on pourra faire plus d'essais. Quand on a quelque chose à tester, c'est toujours un événement."

Crutchlow n'a plus roulé avec d'autres pilotes en piste depuis un test en avril. Sa dernière apparition sur la Yamaha a été assez récente, au mois d'août à Motegi, sous une forte chaleur et potentiellement riche d'enseignements puisqu'il estime que la moto japonaise "a vraiment du mal" dans les conditions difficiles. Mais le manque de références et le rythme de développement déplaisent au Britannique.

"C'est difficile quand on est seul. J'étais tout seul [à Motegi], comme sur la plupart des tests cette année, donc c'est toujours difficile d'avoir des références. Mais je m'en suis bien sorti, j'étais content de ce que j'ai fait. Mais évidemment, je ne suis pas très content du processus de développement en ce moment."

"On doit comprendre des pièces, des choses que vous n'avez pas encore vues", a précisé Crutchlow, estimant qu'il est "difficile d'avoir des attentes" sur le plan sportif ce week-end. "On doit commencer à éliminer totalement des choses, ou garder des choses."

Que faut-il changer sur la Yamaha ? "Beaucoup de choses, bordel, parce qu'en ce moment nous ne faisons pas le développement comme il le faudrait", a lâché Crutchlow. "Mais je pense, et j'ai l'espoir, que cela va changer. Comme vous le savez, j'ai testé un nouveau moteur. Je pense que la direction de ce moteur est la bonne, mais ce n'est pas le pas en avant que nous recherchons. Mais je pense que cette direction offre une meilleure façon de travailler."

L'équipe d'essais travaille bien, on travaille comme il le faut, ils écoutent, mais le problème c'est l'action. On a besoin d'agissements, ils ont besoin de savoir quoi apporter. Cal Crutchlow

Ces propos font écho à ceux de Fabio Quartararo, selon qui les progrès effectués sur ce moteur, testé par le Français à Misano, étaient très loin des attentes. Les deux hommes semblent également faire le même constat du développement de la Yamaha. Quand Massimo Meregalli, patron de l'équipe, attend surtout des progrès dans l'aérodynamique, les pilotes préviennent que ce n'est pas la voie à suive car si la M1 manque bel et bien d'appui aérodynamique, en ajouter pourra certes augmenter la stabilité mais aussi limiter encore plus la vitesse de pointe, qui reste une faiblesse importante.

"Pour moi, le problème est qu'on a trop mis l'accent sur l'aéro", a confirmé Crutchlow. "J'ai fait trois tests tournés vers l'aéro cette année et on doit améliorer d'autres domaines avant parce que je crois que sur cette piste, on pourrait être plus rapides avec un carénage normal, sans aéro, qu'avec l'aéro. Au final, tout le monde essaie de copier une voie pour l'appui, mais si on regarde les chronos d'il y a huit ans sans aéro, ils étaient meilleurs que ceux que l'on fait maintenant en course. On doit le comprendre et faire une moto plus douce."

"Yamaha sait ces choses. L'équipe d'essais travaille bien, on travaille comme il le faut, ils écoutent, mais le problème c'est l'action. On a besoin d'agissements, ils ont besoin de savoir quoi apporter. Je crois qu'ils le font, mais le faire est une autre histoire actuellement. Je pense qu'ils vont le faire parce qu'on arrive à un stade où il faut avancer d'une meilleure façon. On a ce week-end, on a deux tests et le test en Malaisie pour bien faire les choses, ou se rapprocher."

"Il y a trois éléments clés sur lesquels on doit travailler, les deux principaux sont le moteur et l'électronique, et l'aéro est la dernière chose. Cette moto fonctionne quand les ailerons sont petits, pas en essayant de suivre la direction des autres constructeurs. Cette moto est différente de celles des autres marques et on doit progresser dans ce domaine."

"On a besoin d'un moteur plus performant, c'est certain, parce que je ne crois pas qu'ils auraient dû utiliser le moteur de cette année. Fabio et Franco [Morbidelli] ont choisi ce moteur et maintenant on a des problèmes, parce qu'il est très agressif et qu'on ne génère pas d'adhérence. Si on peut se concentrer sur ce domaine, on sera plus rapides en ligne droite parce qu'on accélèrera mieux. C'est le plus important."

Les pilotes semblent unis dans leurs principales requêtes et, malgré ses critiques sur le manque d'essais et les voies suivies dans le développement, Crutchlow se montre assez confiant pour que la Yamaha évolue positivement en 2024 : "En tout cas, on a les mêmes commentaires, mais je suis pilote d'essais et ils sont pilotes de course. Ils veulent être aussi rapides que possible, moi je veux améliorer la moto pour qu'ils soient aussi rapides que possible. Ils veulent des choses maintenant, évidemment je les veux aussi mais je comprends qu'il y a un processus à suivre."

"Je suis confiant pour qu'au début de la saison prochaine, Fabio et Álex [Rins] aient quelque chose de mieux pour débuter la saison, si Yamaha apporte des choses lors des tests pour qu'on puisse confirmer et évaluer les choses."

La réticence au changement des marques japonaises, qui donnent parfois une impression d'attentisme, est souvent mise en avant pour expliquer la domination actuelle des marques européennes, mais Cal Crutchlow sent que la situation évolue dans le bon sens : "Il faut changer les méthodes de travail parce que les règles du jeu ont changé. C'est la réalité. Ceux que font les Européens fonctionne clairement, donc il faut aller dans cette direction. On doit aussi être un peu plus ouverts et Yamaha le sait, je suis sûr que c'est aussi le cas pour Honda."

"Je crois que quand ils le feront et qu'ils commenceront à agir rapidement et à mieux réagir, avec un état d'esprit plus ouvert, en étant peut-être moins prudents, je pense qu'ils feront un gros, gros pas en avant. Je suis confiant pour qu'ils le fassent. J'ai eu le privilège de rencontrer le président de Yamaha hier et ils sont motivés. C'est très bon, c'est bien, ils écoutent et sont ouverts et à revenir forts, pas en faisant ce qu'ils ont toujours fait, parce que ça ne marche plus maintenant. On doit comprendre la voie à suivre."