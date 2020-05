Crutchlow : "J'ai encore beaucoup à donner"

Alors que le coup d'envoi de la saison 2020 de MotoGP est toujours attendu, en raison de la pandémie de COVID-19, bien des regards se sont tournés vers la saison 2021. Plusieurs pilotes ont déjà paraphé leurs contrats pour l'année prochaine, le dernier en date étant Jack Miller, qui sera pilote officiel Ducati en 2021.

Du côté de chez Honda, trois guidons restent à pourvoir, Marc Márquez ayant logiquement prolongé son bail dans l'équipe officielle. Alors que pour Cal Crutchlow, la saison 2020 pouvait être la dernière en catégorie reine, le Britannique a semble-t-il retrouvé une motivation importante et souhaite poursuivre l'aventure.

"J'ai commencé à leur parler à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Certains des pilotes ont désormais signé et je pense que c'était plutôt naturel qu'ils le fassent. Avec Fabio [Quartararo], c'est une progression naturelle. Avec Rins et Mir, si vous étiez Suzuki, vous les garderiez absolument. Maverick [Viñales] a re-signé…", a-t-il expliqué à Eurosport.

"J'ai parlé avec Honda et, en ce qui concerne ma situation, on verra dans quelque temps comment ça se passe. On discute aussi avec Lucio pour continuer. Ma motivation est grande, je me sens bien. À la fin de l'année dernière, j'ai senti que je voulais continuer et de même après les deux tests de cette année. Il n'y a donc pas de raisons que je ne le fasse pas ou que je ne le puisse pas. Mais on va voir comment la situation va évoluer si l'on coure dans les deux prochains mois et on verra bien. Mais de mon point de vue, j'ai encore beaucoup à donner."

Le porteur du numéro 35 a également tenu à rappeler son bilan chez Honda. Crutchlow a rejoint la marque à l'aile dorée en 2015 et est parvenu à remporter trois Grands Prix. Malgré une saison 2019 compliquée, l'ancien Champion du monde Supersport est monté à trois reprises sur le podium, au Qatar, en Allemagne et en Australie.

"Ce sera ma dixième saison et je suis monté sur le podium pendant huit d'entre elles – c'est une bonne statistique à avoir. Chaque année, j'arrive à monter sur le podium. Tous les pilotes ne peuvent pas en dire autant, ni [avoir connu] tous les constructeurs [que j'ai eus]. Je pense que c'est bon pour moi. Ces quatre dernières saisons, à part Dani [Pedrosa], j'ai été le seul pilote Honda à monter sur le podium avec Marc, c'est la réalité. Jack [Miller] a signé sa victoire à Assen, mais sans rien vouloir lui enlever c'était une course étrange, une course sur le mouillé."

"Jack a fait un travail fantastique, mais ce que je veux dire, c'est que chaque année, je suis monté sur le podium et les autres qui sont passés par Honda ne l'ont pas fait, c'est la réalité. Je pense avoir fait du bon travail et j'ai cette motivation, je désire et je veux être sur le podium et il n'y a aucune raison pour que ce ne soit plus le cas."