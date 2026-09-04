Crutchlow prêt à redevenir pilote d'essais après un intérim prometteur chez LCR

L'absence de Johann Zarco pendant six courses a permis de revoir Cal Crutchlow en MotoGP. Âgé de 40 ans, le triple vainqueur en MotoGP est sorti de sa retraite alors que l'aventure chez Yamaha, dont il était devenu pilote d'essais à la fin de sa carrière de titulaire en 2021, s'était conclue dans l'ombre en 2024, après une blessure au poignet qui l'empêchait de rouler.

Loin des circuits, Crutchlow a retrouvé la forme, en faisant des dizaines de milliers de kilomètres à vélo, et il était affûté quand LCR l'a rappelé. Le retour à la compétition n'a évidemment pas été simple, avec des contraintes physiques sur la moto qui ont entraîné une déchirure au niveau d'une épaule et aucun point marqué, mais Crutchlow a réalisé des performances honorables et s'est petit à petit rapproché du reste du plateau.

À Silverstone, pour sa dernière apparition avant le retour de Zarco, il s'est qualifié à 0"020 d'Enea Bastianini et devant Toprak Razgatlioglu. Il devançait également Pol Espargaró et Augusto Fernández, eux aussi présents ponctuellement et habitués à rouler en tests.

Crutchlow semble donc avoir encore tout ce qu'il faut pour redevenir lui-même un pilote d'essais. Encore présent dans le paddock au MotorLand Aragón, au cas où Zarco serait contraint de déclarer forfait, l'Anglais a fait part de son plaisir de renouer avec le MotoGP, et a exprimé un certain intérêt pour un rôle d'essayeur.

"Ça aurait été une autre histoire si je n'avais pas été assez rapide", a expliqué Crutchlow auprès du site officiel du championnat. "Mais je pense que ce que j'ai fait dans ces six courses était assez bon après deux ans sans rouler, trois ans sans aucune course, six ans après ma retraite… La plupart des constructeurs se disent aussi que j'ai bien fait, donc ça me fait plaisir de savoir que j'ai fait un bon travail."

"Est-ce que ça m'a donné envie de rouler à plein temps ? Absolument pas. Mais faire ce que j'ai fait, pourquoi pas ? Je viens de le faire. Être pilote d'essais ? Je pourrais étudier ça aussi. Je sais que ce que je faisais portait sur le court terme : ces six ou sept courses, c'était mon accord avec Lucio [Cecchinello]. Je savais ce qui m'attendait et quand j'allais rentrer chez moi."

Cal Crutchlow a disputé six courses pour LCR pendant l'absence de Johann Zarco. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Je suis ouvert, tout comme je l'étais quand ils m'ont appelé pour revenir après deux ans. Je ne vais pas dire 'Je veux piloter ceci, je veux piloter cela' mais si une opportunité se présente, avoir une chance de piloter les meilleures motos au monde, dans le meilleur championnat au monde, travailler avec ceux qui sont probablement les meilleurs ingénieurs, [ça ne se refuse pas]."

"En allant sur les courses, je me disais que c'est le plus beau travail au monde. Piloter une moto, ça reste le plus beau travail au monde pour moi, donc pourquoi pas ?"

Qui refuserait de piloter les meilleures motos au monde sur la meilleure grille au monde face aux meilleurs pilotes au monde ?

Il y a quelques semaines, Cal Crutchlow n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Lors de son retour, il a confié avoir été fortement incité par son épouse à reprendre du service chez LCR : "Au début, j'ai dit que je ne voulais pas le faire. Vous connaissez l'histoire, quand Lucy m'a dit que je le regretterais toute ma vie si je ne le faisais pas. J'étais très nerveux parce que je n'avais pas roulé depuis deux ans."

Avec le recul, Crutchlow estime que la proposition faite par Lucio Cecchinello, le patron de LCR, était impossible à refuser. "Je ne connais personne qui l'aurait fait", a-t-il concédé. "Les gens me demandent pourquoi, disent que c'était idiot, ils ont critiqué la situation… Mais je le vois comme ça : qui refuserait de piloter les meilleures motos au monde sur la meilleure grille au monde face aux meilleurs pilotes au monde ? Quand on a cette opportunité, on la saisit."

"Ce n'était pas facile, pas facile du tout, et on a vu qu'il m'a fallu quelques courses pour retrouver la vitesse. Les deux ou trois dernières courses se sont assez bien passées, au niveau de la vitesse. On n'a pas décroché les résultats que l'on voulait mais c'est parce que je n'ai pas roulé pendant deux ans. J'ai vraiment apprécié le travail avec l'équipe LCR Honda, c'était un privilège, un plaisir."

Cal Crutchlow a apprécié son intérim chez LCR. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cal Crutchlow estime que son expérience, riche de dix saisons complètes en MotoGP, et son statut actuel, sans aucun programme dans un autre championnat, faisaient de lui un meilleur candidat pour cet intérim qu'un espoir venu du Moto2, qui aurait dû tout découvrir et, par la même occasion, faire une croix sur ses ambitions dans son propre championnat.

"Lucio a été très critiqué – pas dans le paddock, mais par les supporters – pour ne pas avoir donné une opportunité à un jeune. Ça ne fonctionne pas comme ça en MotoGP. On ne peut pas sauter sur ces motos pour un week-end, ou quelques week-ends, et s'attendre à être rapide."

"Ils suggéraient de prendre un pilote Moto2, mais ils doivent penser à leur propre championnat, ils courent déjà pour une équipe, ils ont leurs propres objectifs dans leur championnat et ils ne vont pas vouloir abandonner leur place ou mettre leur carrière en jeu pour piloter une MotoGP pendant quelques courses."

"Je pense que le scénario de me faire revenir a très, très bien fonctionné. J'ai été assez bon sur la moto, ça a suscité une attention médiatique pour Lucio et pour le MotoGP."