Crutchlow poursuit son remplacement de Zarco au GP d'Allemagne
En l'absence de Johann Zarco, Cal Crutchlow pilotera à nouveau la Honda du team LCR au Sachsenring, la semaine prochaine.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
L'équipe LCR Honda a confirmé que Cal Crutchlow resterait en poste pour le prochain Grand Prix MotoGP, prévu la semaine prochaine en Allemagne.
L'Anglais de 40 ans est sorti de sa retraite il y a un mois pour le GP d'Italie et il vient d'enchaîner quatre week-ends de course qui l'ont peu à peu remis dans le bain. Il poursuivra donc cet engagement avec ce qui sera le dernier Grand Prix avant la pause estivale d'un mois qu'observera le championnat, laissant ensuite le temps à LCR de refaire le point sur la situation.
L'équipe dirigée par Lucio Cecchinello doit composer depuis mi-mai avec l'absence de Johann Zarco, gravement blessé au genou dans un accident peu commun au départ du GP de Catalogne. Après que sa jambe restée est coincée dans la moto de Pecco Bagnaia dans un accrochage, le Français souffre de lésions multiples dans le genou gauche et attend toujours de pouvoir être opéré à Lyon par le grand spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet.
Jusqu'à présent, une brûlure profonde située sous le genou a retardé cette intervention par nécessité d'écarter tout risque d'infection. Johann Zarco a malgré tout pu reprendre l'entraînement en salle, avec des exercices adaptés, même si l'on pressent une indisponibilité de plusieurs mois.
Dans l'attente de l'évolution de la situation du Français, Cal Crutchlow assure donc l'intérim dans son ancienne équipe. Il le fait en toute modestie, sans avoir encore pu marquer de points à ce stade.
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