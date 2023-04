Comment Daijiro Kato a alimenté le rêve de MotoGP de Nakagami

Charger le lecteur audio

Il y a vingt ans jour pour jour, le premier Grand Prix de la saison MotoGP, au Japon, était marqué par le dramatique accident de Daijiro Kato. Star dans son pays, le pilote du team Gresini était l'une des pépites de la discipline après son titre en 250cc et une première saison très réussie dans la catégorie reine. C'est bien simple : en trois ans sur la scène internationale, Kato avait remporté 15 courses, qui s'étaient ajoutées à deux autres victoires déjà récoltées les années précédentes lorsqu'il avait été engagé au GP du Japon 250cc en tant que wild-card.

Troisième du championnat dès sa première saison complète, il avait enchaîné sur le sacre en 2001, sans grande résistance de ses adversaires, puis s'était classé septième en MotoGP pour sa première année au plus haut niveau, avec deux premiers podiums à son compteur. Au guidon de la Honda satellite alignée par l'équipe de Fausto Gresini, il était promis à un grand avenir avant que son destin se brise dans cette horrible chute qui a tant marqué les Grands Prix à l'époque.

Décédé deux semaines plus tard, Daijiro Kato n'avait que 26 ans, et pourtant il avait déjà considérablement passionné le public, notamment japonais. En 2001, année qui allait le mener au titre, un jeune fan avait tout particulièrement apprécié leur rencontre en marge du premier Grand Prix de la saison, celui du Japon, où il s'était imposé. Moins de sept ans plus tard, le jeune Takaaki Nakagami serait lui aussi sur une grille de départ pour lancer sa carrière internationale. Depuis, il est devenu le pilotes japonais le plus expérimenté en Grand Prix et jamais il n'a oublié à quel point Daijiro Kato a pu alimenter sa passion.

"Quand j'avais neuf ans j'ai eu la grande chance de me rendre sur le Grand Prix du Japon. C'était à Motegi et c'est la première fois que j'ai rencontré mon idole, Daijiro Kato", raconte celui qui est aujourd'hui trentenaire et court pour le team LCR. "Il m'a alors donné les bottes qu'il avait utilisées. Aujourd'hui, j'ai toujours ces bottes chez moi."

"À ce moment-là, j'ai réalisé que je voulais un jour être comme lui. Il était, et reste encore aujourd'hui, ma plus grande idole, c'était une superstar, et c'est comme si j'avais senti que ce sport et cet homme étaient quelque chose de spécial. Ça a été mon premier rêve en course."

