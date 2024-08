Dall'Igna salue la "supériorité inflexible" de Bagnaia en Autriche

Ducati a encore battu des records au Red Bull Ring. La marque a signé son huitième triplé consécutif en course principale, du jamais-vu en MotoGP, le 17e au total au cours de son histoire, ce qui lui a permis d'égaler le record de Honda. Il s'agissait du neuvième succès de la moto rouge au Red Bull Ring, circuit qui réussit le plus à la marque, devant Losail où elle compte huit victoires.

Pecco Bagnaia s'est imposé pour la troisième année de suite à Spielberg, comme à Jerez, au Mugello et à Assen plus tôt cette saison. Il a ainsi décroché sa 25e victoire en MotoGP, lui permettant d'égaler Kevin Schwantz et d'intégrer le top 10 des pilotes les plus victorieux en catégorie reine.

"Il l'a fait avec une course en pratique dominée du début à la fin, un doublé retentissant après sa victoire lors du sprint", s'est félicité Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, jamais en manque de superlatifs dans sa chronique publiée sur LinkedIn. "Une supériorité inflexible, avec une autorité désarmante, une gestion exemplaire de sa course dans le contexte le plus sensible en raison des températures très élevées sur une piste où éviter l'aspiration est particulièrement important."

"C'est ce qu'il fait. Après avoir pris la tête de la course, il a tout le temps été en contrôle avec un rythme impressionnant et une incroyable lucidité, n'offrant aucune chance à ses rivaux de répliquer, en portant le dernier coup quand le moment était venu de mettre fin à la lutte. Un champion absolu."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dall'Igna a néanmoins salué un "excellent" Jorge Martín qui a "montré tout son talent" après une "pole position stratosphérique", et a surtout su assurer la deuxième place quand la victoire devenait hors de portée : "Une vitesse et une constance qu'aucun autre n'avait [en qualifications], le seul à essayer d'enrayer la victoire de Bagnaia [dimanche], en sachant que sans prendre des risques inutiles, il serait récompensé par la deuxième place, en pensant déjà au prochain défi."

Le grand patron de Ducati en compétition se félicite également de l'"excellente troisième place" d'Enea Bastianini : "Un nouveau week-end construit jusqu'à un crescendo et un podium qui a confirmé ses qualités pour remonter". Dall'Igna évoque enfin la "nouvelle remontée spectaculaire et passionnante" de Marc Márquez et le pilotage "fantastique" de Marco Bezzecchi, lui aussi auteur de "dépassements haletants".

Le quatuor de tête au GP d'Autriche est également celui du championnat, ce qui ne surprend pas Dall'Igna avec le rapport de force actuel : "Sans surprise, les quatre premiers en course reflètent le classement du Championnat du monde et, par conséquent, les véritables valeurs en piste."