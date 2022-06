Dall'Igna : Si l'amertume est grande, c'est que les attentes sont élevées

Charger le lecteur audio

Deux jours après le Grand Prix de Catalogne, chacun digère peu à peu les événements du départ. Les pilotes physiquement touchés dans l'accrochage entament leur convalescence, parmi eux Álex Rins qui a fait son retour au circuit lundi, le poignet dans le plâtre, pour assister depuis les stands aux essais menés par son coéquipier.

Takaaki Nakagami, quant à lui, est apparu ce mardi dans une photo postée sur ses réseaux sociaux, qui témoignent des stigmates que portent son visage, lui qui a passé la nuit de dimanche en observation en soins intensifs. Il a aussi renouvelé ses excuses auprès des concurrents qu'il a envoyés au tapis et de leurs équipes : "Je veux m'excuser auprès d'Álex Rins et Suzuki, et de Pecco Bagnaia et Ducati pour l'accident du premier virage. Je suis vraiment désolé d'avoir détruit votre course."

Indemne pour sa part, Pecco Bagnaia a cherché à évacuer sa déception en réalisant une solide journée de test lundi, avalant 372 km du circuit sur lequel il n'a pas été en mesure de boucler un seul tour de course la veille. Les conséquences sportives induites par cette chute perdureront cependant, tant les équipes Ducati et Suzuki ont le sentiment d'avoir vu s'envoler injustement un possible résultat de premier plan.

Revenu à la victoire au Mugello une semaine plus tôt, Bagnaia sentait qu'il avait enfin la capacité de mettre un terme à sa série noire en Catalogne, épreuve sur laquelle il n'a jamais obtenu mieux que la sixième place depuis son arrivée en Championnat du monde, en 2013. Heurté par Takaaki Nakagami, qui venait de perdre le contrôle de sa Honda au premier freinage et qui est tombé sur sa roue arrière, le pilote Ducati n'a rien pu faire pour éviter la chute alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le virage en troisième position. Le verdict est lourd : Fabio Quartararo a augmenté de 25 points son avance sur son dauphin de 2021, qui rétrograde même au cinquième rang du classement général, à désormais 66 unités de retard.

En prenant la parole dans son habituelle chronique d'après-course, Gigi Dall'Igna a admis à quel point la déception était douloureuse après cet épisode. Mais le directeur général de Ducati Corse a aussi voulu remobiliser ses troupes, en leur rappelant que cette désillusion est justement à la hauteur des ambitions que nourrit désormais l'équipe.

"Perdre de la sorte, ça fait très mal. Évidemment, les espoirs et les attentes sont brisés, et l'amertume est grande. Cependant, la vérité c'est que quand les attentes sont aussi élevées, cela signifie que la valeur de l'équipe l'est tout autant", a-t-il écrit. "Je veux retenir cet aspect, cette indication, et remercier les femmes et les hommes de Ducati Corse pour l'excellent travail qu'ils réalisent. Une prise de conscience qui est déjà en elle-même une confirmation et qui intervient après une journée si difficile et en est donc encore plus forte."

"Nous devons être positifs, et satisfaits de ce que nous avons accompli. C'est précisément de cette façon que nous devons croire et nous battre jusqu'au bout, en sachant que notre Championnat du monde est basé avant tout sur le désir de 'faire', sur la hargne et le professionnalisme que tout le monde nous attribue, ainsi que sur l'esprit de groupe qui nous caractérise. Le classement finira par rendre son verdict et, dans tous les cas, nous aurons tenu la promesse faite à nos supporters, celle d'avoir toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Allez Ducati !"