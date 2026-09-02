Dall'Igna en appelle à l'unité pour aider Bagnaia à se relever

Alors que Silverstone semblait devoir être le Grand Prix le plus éprouvant de Pecco Bagnaia cette saison, Aragón l'a fait tomber encore plus bas. À des performances faibles s'est ajoutée une chute en course, et même un zéro pointé sur l'ensemble du week-end qui n'a fait qu'enfoncer le clou du calvaire qu'avait déjà été l'épreuve britannique.

Une situation qui, sur la piste qui avait vu l'Italien ouvrir son compteur de victoire avec brio il y a cinq ans, s'est avérée particulièrement douloureuse. Et cela s'est ressenti, tant la nervosité de Bagnaia était palpable, impactant logiquement son équipe, à tel point que Gigi Dall'Igna est à nouveau monté au créneau pour en appeler à l'unité.

Au micro de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat, le directeur général de Ducati Corse a mis les mots dès dimanche sur cette nécessité de rester soudés, et ce alors que la presse transalpine s'inquiète de plus en plus des tensions perçues dans le stand.

"Nous espérons réussir à trouver une manière de le ramener à être le champion qu'il est, car Pecco est assurément un grand champion", a rappelé le responsable. "Je crois qu'il est important de rester unis. Je le dis depuis longtemps, mais je crois honnêtement que c'est la seule recette sérieuse dans ce moment car il est dans l'intérêt de tous que nous essayions tous de faire de notre mieux pour le mener à obtenir le meilleur résultat possible."

Pecco Bagnaia a fini le week-end dans les graviers. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia, lui, ne masquait rien de son abattement à l'issue du week-end d'Aragón, et pourtant il a aussi souligné la motivation qu'il s'efforcera de retrouver durant les quelques jours de pause et de préparation du prochain rendez-vous, à domicile pour lui.

"On est là, on fait le maximum, tout notre possible, et ce que j'arrivais aisément à faire il y a quelques années parait désormais impossible, alors c'est difficile", a admis le pilote à Sky Sport MotoGP, en écho à un échange très honnête avec la presse écrite.

"C'est difficile à accepter. Je pense que sur le plan sportif, c'est l'un des points les plus bas que j'ai connus personnellement. Je viens sur les courses et je fais le maximum, mais ça me permet de faire dixième ou 12e. Je vois dans les données que c'est sur la base de mes sensations que je ne pilote pas la moto. Je me fais balader parce que quand j'essaye de faire quelque chose de plus, je tombe, et même en allant doucement je tombe."

Bagnaia, "un incorrigible optimiste" qui veut encore y croire

"Heureusement, il y a les données, et il y a aussi ce que je suis conscient [de savoir faire]. Et ça me met du baume au cœur parce que toutes les difficultés, tout ce que je n'arrive pas à faire, que je vois notamment dans les données des autres pilotes Ducati, ce sont des choses que je faisais aisément il y a quelques années. C'est quelque chose que je sais ne pas avoir perdu, mais en ce moment je n'arrive vraiment pas à performer comme ce à quoi je m'attends."



"Je suis surtout un incorrigible optimiste", a ajouté le pilote lorsqu'il lui a été demandé avec quelle approche il aborderait le GP de Saint-Marin, "et je pars toujours de la maison avec en tête la sensation que je dispose d'une moto que je comprenne, que je puisse piloter de manière naturelle, et j'essaye de faire le maximum."

"Malheureusement, parfois ça vient et parfois non, et dernièrement, surtout dans les deux dernières courses, il s'est passé quelque chose d'étrange parce que je n'arrive vraiment plus à avancer. Donc j'arriverai à Misano avec toute la motivation du monde, c'est une piste que je connais bien. Ce sera très difficile, parce qu'à Misano, si la situation reste la même, ça devient vraiment encore plus difficile mais on fera le maximum."