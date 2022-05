Dall'Igna : Bagnaia a "le talent et l'intelligence" pour rebondir

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia est parti à la faute alors qu'il venait d'entamer un duel pour la victoire avec Enea Bastianini au Grand Prix de France. Dans les instants suivant la course, le Champion 2020 du Moto2 a estimé avoir rendu Bagnaia "nerveux" mais le pilote de l'équipe officielle a répondu qu'il ne s'était pas déconcentré, tout en reconnaissant devoir faire le point afin de "gagner en maturité" dans de telles circonstances. Gigi Dall'Igna est convaincu que son pilote sortira plus fort de ce processus.

"Malheureusement, nous pensons à Bagnaia, qui a mis fin à une course qui aurait définitivement pu le relancer dans la course au titre, course qui reste longue et très ouverte", a écrit le directeur général de Ducati Corse dans son traditionnel billet publié sur LinkedIn. "Il n'y a pas grand chose à ajouter, Pecco a le talent et l'intelligence : il va tirer les leçons de son expérience au Mans, avec notre soutien total, naturellement."

L'erreur de Bagnaia signifie qu'il accuse un retard de 56 points sur Fabio Quartararo au championnat, alors qu'il avait l'opportunité de revenir à 24 unités en prenant la deuxième place ou 19 en gagnant, mais elle a également privé Ducati d'un résultat parfait. Le constructeur a décroché un doublé, par le biais du team Gresini et de son pilote phare Enea Bastianini, qui a devancé Jack Miller, mais un triplé était possible. Pour Gigi Dall'Igna, la satisfaction n'est donc pas totale, cette erreur ayant laissé une petite frustration.

"La grande satisfaction apportée par un incroyable Bastianini demeure, ainsi que l'excellente deuxième place de Miller", a précisé l'Italien, tout en déplorant le triplé gâché : "Un Grand Prix à deux faces : un grand sourire pour la magnifique troisième victoire de Bastianini sur une Ducati qui continue à démontrer toute sa force et sa vitesse, et un énorme regret d'avoir vu un podium 'tout rouge' s'envoler dans l'abandon de Bagnaia, avec de précieux points gâchés pour le championnat du monde."

Jack Miller et Enea Bastianini dans le Parc Fermé au GP de France

"Une supériorité déjà démontrée en qualifications et confirmée en course dès le début, avec le rythme imposé par Jack et Pecco, suivi par la remontée d'Enea jusqu'au drapeau à damier. [...] Toutes les conditions étaient réunies pour une course méritant d'entrer dans les mémoires, dans une lutte circonscrite à nos pilotes Ducati."

Après avoir remporté quatre des sept premières courses de la saison 2022, dont les deux dernières disputées, Ducati abordera son Grand Prix à domicile en favori la semaine prochaine : "Tout en partageant les célébrations avec Enea [et en saluant] l'excellent travail de l'équipe Gresini, nous sommes déjà tournés vers le prochain GP, totalement conscients que nous jouissons d'une moto en excellente 'santé' et qui nous offre totalement la satisfaction que nous attendions."