Dall'Igna ressent le "besoin presque physique" de la victoire

Ducati a gagné plus de la moitié des courses disputées cette année, Pecco Bagnaia ayant décroché trois succès avec l'équipe officielle et Enea Bastiani trois autres par le biais du team Gresini. Gigi Dall'Igna, l'un des principaux artisans de la forme actuelle des Desmosedici dans son rôle de directeur général de Ducati Corse, est loin de se lasser de ces succès.

Au contraire, l'Italien reconnaît même une certaine addiction à l'exaltation de voir l'une de ses machines franchir la ligne d'arrivée en tête. "La victoire procure une émotion vraiment unique, et quand on gagne on a ensuite un besoin presque physique de recommencer parce que ça procure une émotion vraiment incroyable", a expliqué Dall'Igna à GPOne.

"Ce n'est pas seulement une émotion due au fait de voir sa moto gagner, mais parce qu'on voit son pilote faire des choses exceptionnelles et une équipe qui a travaillé de façon incroyable. La victoire est forcément quelque chose d'unique et qui rend vraiment ce rôle unique."

Un travail collectif et une émotion partagée

Gigi Dall'Igna n'est naturellement pas le seul artisan des réussites et des échecs de Ducati et le dirigeant se réjouit d'assister à l'effort collectif des troupes de Borgo Panigale. L'Italien espère que l'émotion qu'il vit à chaque victoire est partagé par l'ensemble de l'équipe, des bureaux de développement jusqu'au garage sur le circuit.

"J'aime penser qu'il y a un ensemble de personnes, pilotes compris, qui travaillent vraiment bien pour essayer de ramener Ducati au sommet. Je crois que nous le faisons tous très bien dans notre propre rôle, que ce soient les techniciens, les mécaniciens ou les pilotes. C'est ce que j'aime le plus."

"À mon avis, notre travail est individuel car la moto est pilotée par un pilote au final, mais c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'affûter une moto pour le pilote, pour plusieurs pilotes, c'est assurément quelque chose qui requiert beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui font des choses différentes mais qui se mutualisent pour ramener le meilleur résultat possible."

"Et je dois dire qu'on fait du bon travail en MotoGP comme en Superbike. J'aime penser à toutes les personnes qui travaillent derrière ce projet et j'espère vraiment qu'elles arrivent à apprécier totalement le plaisir de leur travail."

Le rôle de Dall'Igna n'est pas associé qu'à l'émotion de la compétition et certains aspects sont parfois moins réjouissants, notamment lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources limitées par des considérations financières : "Il y a aussi assurément beaucoup de choses tristes, car au final c'est un travail et quand on doit travailler avec un budget, il faut trouver la manière de faire tenir toutes les dépenses pour sortir le chiffre qui au final sera raisonnable pour l'entreprise qui doit le payer."

"C'est un travail qui, parfois, est triste et aussi agaçant car il consiste à aller fouiller dans le travail des autres et à chercher à écrémer, couper des idées qui pourraient avoir du potentiel mais qu'au final il faut laisser de côté, au moins temporairement, parce que le budget ne le permet peut-être pas."

Avec Léna Buffa