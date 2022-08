La fierté de Dall'Igna après une nouvelle "grande victoire" de Ducati

Charger le lecteur audio

Quinze ans après le seul titre conquis par Ducati en MotoGP, les statistiques de l'ère Stoner commencent enfin à vaciller course après course. Le constructeur italien engrange, les récompenses s'accumulent à chaque Grand Prix qui passe, avec notamment une série toujours en cours de 19 podiums consécutifs, son record absolu. Dimanche, en Autriche, Pecco Bagnaia est devenu le premier pilote Ducati à gagner trois fois de suite, depuis Casey Stoner en 2008, de quoi faire grimper d'un cran supplémentaire l'excitation du groupe de Borgo Panigale.

Avant de céder à un trop-plein de confiance prématuré, Gigi Dall'Igna exprime avant tout sa fierté, alors que son équipe commence à recueillir les fruits d'années de travail. Un long parcours qui a mis fin en 2016 à près de six ans sans victoire, puis qui, avec Andrea Dovizioso, a permis de résister à un binôme Márquez-Honda pourtant au sommet de son art trois ans durant, et qui aujourd'hui a fait de Ducati la référence du plateau.

Un cap a indéniablement été passé l'an dernier, lorsque Jack Miller a enchaîné les succès à Jerez et au Mans, deux pistes qui figuraient sur la liste noire de la Desmosedici selon l'ADN qui était le sien jusqu'à présent. Et la tendance s'est accélérée encore dans la seconde partie du championnat, une fois que Pecco Bagnaia a trouvé à son tour le chemin de la victoire. La marque allait alors multiplier ses présences aux avant-postes, avec des triplés historiques en qualifications puis en course, et la série s'est poursuivie cette année jusqu'à ne plus faire l'effet d'une surprise.

En Autriche, le week-end dernier, précisément sur la piste qui avait mis fin à la disette il y a six ans, Ducati a placé quatre machines à l'avant de la grille et obtenu un énième double podium. Son leader a également confirmé être un candidat au titre désormais solide, lui qui avait connu de lourdes déceptions durant la première partie du championnat. Avec trois victoires de suite à son actif, il a fondu sur Fabio Quartararo depuis le mois dernier.

"Une grande victoire, fruit du talent et d'une détermination absolue", salue Gigi Dall'Igna après ce succès, le huitième de la marque cette saison. "Une course dominée dès le départ, très convoitée et conclue en force par un Pecco extraordinaire. Une troisième victoire consécutive pour lui, ce qui en fait cinq cette saison, après une course gérée en vrai champion. Des chiffres importants qui expliquent pleinement où se situent la moto et le pilote."

"Mais c'est Ducati dans son ensemble qui a été un protagoniste incroyable, avec quatre motos aux cinq premières places − un résultat qui aurait été plus exceptionnel encore sans les prouesses de nos indomptables adversaires", souligne le directeur général de Ducati Corse en évoquant la deuxième place de Fabio Quartararo, seul caillou dans les bottines des Rouges ce week-end encore.

"Je suis également, ou peut-être surtout, vraiment satisfait du gros travail fourni par nos techniciens dans leur quête constante pour améliorer et affiner nos motos. Je pense qu'il est primordial de les remercier et de dire à quel point j'apprécie le travail remarquable des garçons et des filles de Ducati Corse."

Gigi Dall'Igna, directeur général Ducati Corse

Un "seul regret", la chute de Bastianini

"Le seul regret est pour Enea, qui avait décroché sa première pole position en MotoGP", ajoute Gigi Dall'Igna. "Seule la malchance l'a stoppé trop tôt, en raison d'un contact de la jante avec le vibreur, ce qui l'a fait abandonner alors qu'il aurait sûrement été un concurrent des plus valables lors de cette course."

Enea Bastianini a en effet réussi à dominer les qualifications pour la première fois depuis qu'il a rejoint la catégorie, coiffant Bagnaia sur le poteau. Celui-ci s'était rattrapé à l'extinction des feux en prenant très vite les commandes pour tenter d'imprimer son rythme, laissant alors le pilote Gresini en lutte contre Jorge Martín non loin derrière. La bagarre qui s'est ouverte entre les deux hommes a d'autant plus attiré l'œil qu'on les sait évalués par Ducati pour l'attribution du second guidon dans l'équipe officielle l'an prochain, un choix qui sera annoncé à Misano, voire avant.

Après l'abandon du #23, Martín s'est installé à la troisième place, dans l'espoir de retrouver le podium pour la première fois depuis Barcelone. Son insistance derrière Jack Miller l'a toutefois mené à deux erreurs : une première qui a ouvert la porte à Quartararo peu après la mi-course, puis une seconde qui, à l'entame du dernier tour, l'a fait chuter en risquant d'emmener avec lui Miller. Au sujet de cette bévue, très critiquée par l'Australien, Gigi Dall'Igna ne fait pas de commentaire…