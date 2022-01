Dani Pedrosa attendu sur les Grands Prix avec KTM

Charger le lecteur audio

Pit Beirer a révélé que le rôle de Dani Pedrosa va quelque peu évoluer cette saison et qu'il sera "assez souvent" présent sur les Grands Prix MotoGP et désormais "plus impliqué" pour venir en soutien aux pilotes KTM.

Pilote d'essais pour la marque depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de course, l'Espagnol est sans cesse salué pour son investissement dans le programme du constructeur de Mattighofen et son retour la saison dernière, pour une wild-card au Grand Prix de Styrie, avait convaincu par sa capacité à reprendre rapidement le rythme. S'il faut s'attendre à le revoir plus souvent sur les circuits en 2022, ce n'est toutefois pas forcément pour d'autres engagements en course, pour lesquels KTM refuse de lui mettre la moindre pression.

"C'est quelque chose qu'il peut décider de lui-même. Quand il veut en faire une, on est là", a précisé Pit Beirer au sujet de l'hypothèse d'une nouvelle wild-card pour Dani Pedrosa. "Mais comme je l'ai déjà dit, pour nous ce n'est pas important de l'avoir en tant que pilote de course. Pour moi, il est plus important qu'il puisse être avec nous chaque jour, pour les pilotes, sur le circuit, avec son expérience et ce qu'il voit."

"Il sera donc plus présent sur les courses pour soutenir nos pilotes et il sera aussi responsable de l'entraînement que nous faisons en coulisses avec nos pilotes pour qu'ils se préparent. Nous travaillons donc sur un projet avec lui. Il est clairement plus impliqué qu'avant, en dehors du fait d'être pilote essayeur", a précisé le patron de KTM Motorsport, évoquant "une sorte de campagne d'entraînement" qui sera mise en place à destination des pilotes de course du programme KTM.

Sa participation au Grand Prix de Styrie, l'été dernier, a été la première course que Dani Pedrosa disputait en deux ans et demi et sa première épreuve MotoGP au guidon d'une machine autre que la Honda. Cette participation devait lui permettre de mieux appréhender les besoins des pilotes de course d'aujourd'hui afin d'être au plus près de leurs attentes dans le travail qu'il mène sur le développement de la RC16. Les enseignements ont rapidement été évidents pour lui et, après avoir été impliqué dans un accident effrayant, il avait décroché une belle dixième place après le restart et avait bouclé le week-end avec le sentiment du devoir accompli. Depuis, il a poursuivi son rôle de pilote essayeur, participant à la préparation de la RC16 en vue de la nouvelle saison.