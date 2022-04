Dani Pedrosa plus qu'un pilote d'essais pour KTM, "un mentor"

Charger le lecteur audio

Lorsqu'il est arrivé chez KTM en 2019 après avoir mis un terme à sa carrière de titulaire, Dani Pedrosa a créé la surprise, d'abord en faisant une infidélité à Honda avec qui il avait construit l'intégralité de sa carrière. Mais l'Espagnol a aussi étonné en passant avec aisance de l'approche d'un compétiteur − ayant fait partie des "quatre fantastiques" qui ont régné sur le MotoGP entre 2013 et 2016 − à celle d'un pilote essayeur.

Finie la frénésie des Grands Prix, l'adrénaline de la course et le poids de la pression ; Pedrosa a embrassé son nouveau métier avec dévouement et il n'a pas tardé à prouver aux responsables de Mattighofen à quel point leur choix avait été judicieux. Sous son impulsion, la RC16 a fait des pas de géant et elle est devenue dès 2020 une moto capable de remporter des Grands Prix, perdant même à partir de 2021 les concessions règlementaires accordées aux marques aux résultats les plus faibles.

Premier pilote à avoir gagné avec KTM, à Brno en 2020, Brad Binder ne doute pas du rôle indispensable joué par Dani Pedrosa. "Je pense qu'on est incroyablement chanceux d'avoir Dani comme pilote d'essais", a expliqué le Sud-Africain à Motorsport.com en marge du Grand Prix d'Argentine. "Je pense que si vous regardez Dani, il n'est pas juste un pilote d'essais de plus, il est aussi comme un mentor pour nous. Il nous donne des conseils dès qu'il le peut. Dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas, il nous donne de bonnes idées sur comment arranger les choses ou comment progresser, et d'une manière générale c'est vraiment une bonne personne."

"De ce point de vue-là, on a aussi Mika [Kallio], qui vient désormais très souvent sur les Grands Prix. Il est nos yeux en piste et il passe toujours en revue les données avec nous", a rappelé Brad Binder. "Ce qui est génial, c'est que Dani et lui essayent toujours tous les deux de nous faire aller dans la bonne direction et ils voient ce que l'on peut améliorer. Et puis, ils comprennent évidemment très bien la moto ; s'ils voient des choses qui ne peuvent peut-être pas être contrôlées par les pilotes, ils ne vont rien dire, mais s'ils voient que l'on peut s'améliorer, ils le disent."

"Dani et Mika sont tous les deux concrètement impliqués. Et puis, cette année, on a adopté une approche qui fait que l'on passe plus de temps au circuit avec eux et qu'ils nous aident, et on a déjà vu des améliorations. Je pense qu'il est clair que l'on aime tous cette façon de faire."

Propos recueillis par Federico Faturos