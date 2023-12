Dani Pedrosa ne fera de wild-cards que si elles sont justifiées

Bien que KTM soit autorisé à inscrire un plus grand nombre de wild-cards la saison prochaine, Dani Pedrosa n'est pas convaincu de lui-même participer à beaucoup de Grands Prix. Retraité depuis cinq ans, l'Espagnol a jusqu'à présent accompagné son rôle de pilote essayeur de KTM de trois participations à des courses MotoGP. À chaque fois, cela était clairement motivé par des objectifs de développement, notamment cette année lorsqu'il a voulu se confronter au nouveau format des week-ends afin de mieux cerner les besoins des pilotes titulaires.

Mais à 38 ans, Pedrosa a trouvé son équilibre dans une vie plus éloignée de la frénésie des Grands Prix et il confirme qu'au sein du groupe autrichien, cette augmentation du nombre de wild-cards autorisées devrait s'adresser plus à Pol Espargaró qu'à lui.

"Je crois que les fans aimeraient que je fasse beaucoup plus de wild-cards ! Mais pour le moment, on n'a pas encore de plan", a-t-il révélé au micro du site officiel du MotoGP pendant le test de Valence, la semaine dernière. "Et puis, on va aussi avoir Pol dans l'équipe alors j'espère qu'on pourra répartir au moins certaines des wild-cards parce que c'est un assez gros boulot de préparer une wild-card. Ceci dit, je crois que ça a été une bonne réussite cette année et j'y ai pris du plaisir."

Inscrit à Jerez puis à Misano cette année, Pedrosa a brillé en se classant septième et quatrième lors des Grands Prix, avec également des points marqués lors des courses sprints et des qualifications sur les deux premières lignes des grilles de départ. Mais au-delà de la performance, cela lui a surtout permis de recueillir des informations précieuses pour soutenir son travail de développement.

"Cette année, c'était l'une des plus importantes compte tenu du changement de format. Je crois que pour l'année prochaine, il va falloir voir quels seront nos objectifs en tant que wild-card. Faire une wild-card pour simplement faire une course, ça n'a pas vraiment de sens et ça ne me motive pas assez, mais si on a quelque chose de spécial à réaliser, alors peut-être que oui", a-t-il souligné.

Avec le nouveau système de concessions mis en place par le MotoGP, les constructeurs sont séparés en quatre groupes en fonction des points marqués. Seule marque à figurer dans le groupe A, Ducati n'aura plus de wild-cards en 2024, alors que KTM, qui se trouve dans le groupe C, va pouvoir en inscrire six, contre trois jusqu'à présent. C'est dans l'optique de cette augmentation que le constructeur autrichien a constitué un programme sur-mesure pour Pol Espargaró, qui quitte la grille permanente mais devrait pouvoir revenir pour plusieurs Grands Prix sous cette étiquette.

Dani Pedrosa reste quoi qu'il arrive un élément central dans le programme de Mattighofen. Présent à Valence, il s'est intéressé aux débuts de Pedro Acosta, qu'il a essayé d'accompagner. "On a échangé quelques mots quand il se préparait pour sa première sortie et je lui ai donné quelques conseils pour les pneus car c'est le plus important au début, et en particulier avec ce vent et des conditions un peu fraîches."

Il s'est également montré attentif au bon déroulé des premiers essais de l'intersaison, notamment sur le nouveau carénage de la RC16. "Il n'y a qu'un jour, donc il faut se montrer très prudent dans les steps réalisés. On n'a rien de très gros ici, seulement des détails ici ou là, des pièces fournies à Jack et d'autres à Brad, de sorte qu'on puisse tout tester avant la pause hivernale", soulignait-il, avant de lui-même compléter le travail lors d'un test prévu cette semaine et destiné à "résumer toutes les idées pour l'année prochaine".