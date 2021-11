Danilo Petrucci salué par ses pairs : "Un bosseur, un vrai compétiteur"

Si les projecteurs sont braqués sur Valentino Rossi pour ce Grand Prix de Valence qui marquera la fin de l'immense carrière du #46, cette épreuve sera également celle des adieux de Danilo Petrucci après dix ans dans la discipline. Non reconduit par KTM en MotoGP, l'Italien s'est déjà tourné vers sa prochaine aventure, qui le mènera à disputer le Dakar pour la première fois en janvier prochain.

À la veille des premiers essais de cette épreuve si particulière pour lui, plusieurs pilotes ont tenu à saluer le parcours du pilote originaire de Terni et l'émotion à l'idée de voir partir l'un des personnages les plus attachants du paddock n'est pas feinte. Jack Miller qui fut coéquipier de Petrucci durant deux ans chez Pramac Racing, s'est fait le porte-parole des pilotes pour saluer son parcours, estimant qu'il n'avait probablement pas été estimé à sa juste valeur.

"C'était fantastique de partager le box avec lui. J'ai vécu deux des meilleures saisons de ma vie, il était un super coéquipier − sans rien t'enlever Pecco !" a déclaré l'Australien durant la conférence de presse, aux côtés notamment de son coéquipier actuel, Pecco Bagnaia, et de Danilo Petrucci lui-même. "C'était fantastique. On avait une bonne ambiance dans le stand. Comme vous le savez, on a des caractères assez faciles, assez similaires."

"Je pense qu'on n'a pas assez de considération pour ce que Danilo a fait, [quand on pense] d'où il est venu − cette Ioda − et où il est arrivé. Il a fait un travail fantastique. Il a été une grande inspiration pour la discipline, par la manière dont il a changé de vie pour s'adapter. Il n'a pas la normalité physique de ce championnat, mais il a vraiment tout sacrifié pour cela et ça montre le vrai compétiteur qu'il est. Au nom de tout le monde, je crois qu'on doit te merci pour ce que tu as fait", a ajouté Miller en s'adressant au pilote italien.

Formé en dérivées de la série, Danilo Petrucci est arrivé en Grand Prix en 2012 par le biais du règlement CRT de l'époque, ensuite devenu Open. Passé sur une véritable MotoGP en 2015, il a dès lors connu une situation plus stable, mais aussi réussi à réaliser des performances de premier plan. Durant quatre ans chez Pramac, il a décroché six podiums et s'est même battu pour la victoire, se classant trois fois dans le top 10 du championnat.

Il a fini par être promu dans l'équipe officielle Ducati en 2019 pour ce qui allait être sa meilleure saison, conclue à la sixième place du classement général. C'est cette année-là qu'il a trouvé le chemin de la victoire, s'imposant lors d'une course époustouflante face à Marc Márquez et Andrea Dovizioso au Mugello. La saison suivante, un second succès est venu compléter son palmarès, au Mans cette fois, alors que son passage dans le clan KTM était déjà acté. Ses difficultés d'adaptation à la RC16 et la frénésie d'un marché des transferts toujours plus précoce ont fait le reste, et il n'a pas conservé son guidon au-delà de cette année.

Le meilleur signe du respect que lui voue le paddock vient probablement du message que lui a également adressé un des pilotes qui fut son adversaire au fil des années, quelques anicroches notoires ayant marqué leur relation. Aleix Espargaró assure que l'eau a coulé sous les ponts et lui aussi salue le mérite qu'a eu Danilo Petrucci pour construire une carrière aussi atypique.

"Franchement, j'ai une bonne relation avec Danilo. Je sais qu'on a eu des disputes par le passé, mais je dois lui demander pardon parce que de nombreuses fois, cela pouvait aussi être ma faute", a déclaré le pilote espagnol. "Je crois que c'est vraiment un mec bien. C'est juste un mec sympa et je crois qu'on se ressemble en cela, on est des gens simples, faciles. Ce qui se passe en piste reste en piste. J'aime bien Danilo, en fait."

"On a beaucoup discuté à la dernière course, à Portimão. Il arrivait de Dubaï, où il avait testé la moto du Dakar, et je lui ai dit qu'il est très, très courageux. Je lui tire mon chapeau pour ce challenge qu'il a accepté parce que c'est incroyable de faire ce qu'il va faire. Je crois que Danilo a été un bosseur, comme moi. Sa carrière n'a pas été facile, il a dû arriver d'un autre championnat, il a dû se battre avec une Open, comme moi, puis il a fini par rejoindre une équipe d'usine, comme moi, et il a gagné des courses, ce que je n'ai pas fait. Je pense qu'il a été un bon pilote et j'espère qu'il pourra se battre pour son prochain rêve. Je sais que le Dakar et le rallye sont sa passion, alors maintenant il va avoir la chance de se battre pour sa passion et j'espère qu'il pourra réaliser les rêves qu'il a."

