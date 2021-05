Danilo Petrucci diminué par des douleurs au bras droit

En seulement quatre Grands Prix, de nombreux pilotes ont été touchés par un arm-pump, également appelé syndrome des loges, qui se caractérise par une perte de sensations au niveau de l'avant-bras, très sollicité dans le pilotage des machines. Danilo Petrucci souffre également du bras droit mais le mal est différent selon le pilote Tech3. Son avant-bras et son épaule sont diminués depuis plusieurs mois en raison d'une chute et Petrucci manque de sensations.

"Ce n'est pas vraiment de l'arm-pump", a expliqué l'Italien. "L'an dernier, je suis mal tombé et j'ai eu une hernie. Mes nerfs ne sont pas complètement à 100%. J'y travaille depuis l'an dernier. Je sens surtout une grosse fatigue sur le bras droit, comme si les nerfs n'envoyaient pas la bonne information aux muscles. Donc j'étais très fatigué [lors du test post-course], mais ce n'était pas un arm-pump."

"[Un arm-pump] est quand l'avant-bras se remplit de sang et ce n'est pas mon cas, il est juste fatigué. Mais il l'est même en ne faisant rien. Parfois, dans mon lit, mon bras droit s'engourdit, donc c'est un autre problème."

Petrucci avait prévu des examens avant le Grand Prix de France mais un acte médical est peu probable à court terme, le vainqueur de l'édition 2020 privilégiant une bonne préparation physique pour retrouver ses sensations : "Il faut essayer de gagner de la force au niveau de l'épaule et sur la clavicule, pour que ce soit plus stable et que l'avant-bras soit moins sollicité dans le pilotage. Je vais passer des examens pour voir si tout va bien."

Depuis le début de la saison, Jack Miller, Iker Lecuona et Fabio Quartararo ont subi des interventions chirurgicales pour des arm-pumps, mal qui a également diminué Aleix Espargaró et Stefan Bradl au Grand Prix d'Espagne, tandis qu'une douleur à l'épaule droite s'est réveillée pour Álex Rins, à la suite d'une chute. Álex Márquez a de son côté dû débuter la saison avec une petite fracture sur le quatrième métatarse du pied droit, conséquence d'une chute survenue lors des tests de pré-saison.

