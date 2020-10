Danilo Petrucci était convaincu de pouvoir gagner en arrivant au Mans

Danilo Petrucci a décroché le deuxième succès de sa carrière au Mans, qui pourrait bien devenir son circuit fétiche. Cette victoire fait de lui le premier pilote Ducati vainqueur dans la Sarthe et elle lui permet d’enchaîner un troisième podium consécutif sur cette piste, alors qu’il ne compte au maximum qu’une seule arrivée dans le trio de tête sur les autres épreuves du championnat. Cette victoire survient aussi après une année difficile, au cours de laquelle l'Italien a su que Ducati ne le conserverait pas pour 2021 avant même d'entamer la saison...

"C’est incroyable", a déclaré l'équipier de Dovizioso dans un grand sourire depuis le Parc Fermé. "J’avais de bonnes sensations sur le sec ce matin et quand j’ai vu la pluie sur la grille, je me suis dit ‘Oh non, allez ! Mais je peux peut-être le faire aussi sous la pluie’ ! Je suis toujours bon sous la pluie mais je n’avais peut-être décroché qu’un podium [dans ces conditions] par le passé. J’ai beaucoup attendu pour retrouver la victoire. Je rêvais de retrouver la victoire ici. Je suis très heureux parce que je suis toujours sur le podium au Mans. Cette victoire est dédiée à tous ceux qui ont cru en moi durant cette période difficile. Je suis très heureux. Je n’arrive pas à comprendre ce que j’ai fait !"

Une mentalité différente

Danilo Petrucci avait du mal à exploiter le pneu arrière en début de saison. Un pas en avant a été fait aux essais de Misano puis au Grand Prix de Catalogne, ce qui lui a permis de croire en ses chances dès son arrivée au Mans. : "J’étais très confiant après Barcelone. Je suis arrivé ici avec la volonté de gagner et j’ai pu garder la première place toute la course."

Petrucci a en effet passé la quasi-intégralité de l’épreuve en tête, malgré la pression d’Andrea Dovizioso dans la première partie, puis les remontées d’Álex Rins et d’Álex Márquez. Le futur pilote du team Tech3 a su garder son sang-froid et la tête de la course, malgré une frayeur et un pneu arrière de plus en plus usé.

"En début de course, j'ai essayé de prendre la tête, d'éviter les problèmes. Je ne savais pas quelle quantité d'eau il y avait sur la piste, mais j'ai réussi à trouver le rythme, étape par étape. Beaucoup de pilotes sont revenus, d’abord [Álex] Rins : je le voyais sur l’écran géant. Pol [Espargaró] est revenu. J’ai vu qu’Alex [Márquez] roulait 1'2'' plus vite que moi. Je ne savais pas où il était, mais il était très rapide. J'ai beaucoup attaqué. Dovi a essayé de me doubler mais ensuite j'ai creusé l’écart. A neuf ou dix tours de la fin, j'ai perdu l'avant au virage quatre, mais j'ai pu me rattraper. Heureusement, il y avait Dovi entre Álex et moi. Il revenait très vite et j’ai essayé de rester en piste. Une trajectoire un peu sèche est apparue mais je n'avais plus de pneu arrière. C'était bien de finir la course et de gagner. Cette période a été longue mais je suis très content."

Danilo Petrucci a réussi à contrôler la remontée du plus jeune des frères Márquez dans les ultimes boucles. "J'avais peur qu'Alex revienne dans le dernier tour, parce que je sais que c'est un très bon pilote sous la pluie. Comme moi, il a perdu sa place dans l'équipe d'usine avant le début de la saison, c'est un Champion du monde, il veut prouver qu'il est très rapide en MotoGP. Je pense qu'à la fin, c'était plus à celui qui voulait le plus gagner. Heureusement, il est parti derrière et je suis parti en première ligne, donc cela m'a aidé à le contenir et Dovi a aidé aussi. Ce n'était pas volontaire, mais cela m'a aidé à créer un écart d'une seconde."

"Dans les quatre ou cinq derniers tours, je n'avais plus de motricité. J'essayais de rester un peu à l'intérieur, où il y avait plus d'eau, pour que le pneu arrière reste plus frais. Ma moto était très bonne au freinage est à l'accélération aujourd’hui. Pour une fois, mon poids m'a peut-être aidé. J'ai pu en profiter et gagner la course."