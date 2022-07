Darryn Binder réaliste et ouvert à un passage en Moto2

Charger le lecteur audio

Sa promotion en MotoGP, directement depuis la catégorie Moto3, avait causé quelques critiques, mais force est de constater que Darryn Binder a su convaincre par son attitude depuis le début de la saison. Rookie humble et aux attentes modestes, il a surpris par quelques coups d'éclat, particulièrement lors de son deuxième Grand Prix, en Indonésie, où il s'est classé dixième, et a globalement su éviter les ennuis.

Après avoir connu à Assen ce qu'il a décrit comme ayant été "probablement [son] week-end le plus difficile", lui qui a peiné à entrer dans le rythme sur la piste néerlandaise et qui a terminé par une grosse chute en course, le jeune Sud-Africain avait su rapidement relativiser : "C'est comme ça. C'est ma saison de rookie, je ne pourrais pas attendre beaucoup plus de moi-même. Je fais de mon mieux. Je savais qu'il y aurait des week-ends plus difficiles que d'autres ; ça a été l'un d'eux, et malheureusement je n'ai pas tiré le maximum de la course."

"Je m'attendais vraiment à finir ces deux dernières courses un peu plus fort que je ne l'ai fait. Je suis un peu déçu de la manière dont j'ai terminé cette première moitié. J'ai le sentiment d'avoir eu un peu plus de mal à faire mes preuves. J'avais besoin de continuer à m'améliorer et je m'attendais à ce que les choses viennent facilement, j'avais juste besoin de continuer à travailler. Mais quand un week-end est aussi dur que celui-ci et que j'arrive à faire un pas en avant en course, je ne dois pas essayer d'en faire deux ; je dois m'en tenir à un et essayer à nouveau la semaine suivante."

Conscient d'être en bas de la liste

En dépit de sa déception de conclure la première partie du championnat par deux abandons, Binder dressait un bilan positif de cette série de courses, s'estimant au-dessus de ce qui avait pu être attendu de sa part. Avec une 12e place à Barcelone venue s'ajouter aux points marqués à Mandalika, il se trouve à égalité mathématique de son expérimenté coéquipier Andrea Dovizioso, sans avoir à rougir particulièrement de son classement au vu des grandes difficultés rencontrées par le groupe Yamaha à la seule exception de Fabio Quartararo.

"Il y a eu des hauts et des bas. J'ai été plutôt content des hauts et je savais qu'il y aurait des bas", résumait-il à l'heure de quitter Assen, révélant être prêt à accueillir toute option pour son avenir, y compris celle d'éventuellement voir les portes du MotoGP se refermer au bout d'une saison seulement.

"Je pense que l'équipe n'attendait pas beaucoup plus que ce que j'ai fait. Je les ai peut-être surpris d'une certaine façon, parce que je crois que certains ont eu plus de mal que moi", soulignait-il. "Je fais de mon mieux, j'essaye juste de tirer le meilleur de cette opportunité qui m'a été donnée et si ça ne fonctionne pas, au final je pourrai toujours aller en Moto2 et je serai quand même content de courir à moto."

Le marché est particulièrement mouvementé cette année en MotoGP, notamment du fait de l'arrêt du programme Suzuki entraînant la disparition de deux guidons pour 2023 et le transfert de deux pilotes de pointe. Le team RNF, qui a mis le pied à l'étrier de Darryn Binder, va changer de constructeur pour se lier à Aprilia et espérer relancer ses performances. Ses places sont encore officiellement à pourvoir, mais les candidats nombreux.

"Je m'attendais à déjà le savoir", a-t-il précisé en évoquant son attente de réponse quant à la suite qui pourra être donnée à sa présence en MotoGP. "Jusqu'à présent, je me suis dit que j'avais peut-être une possibilité de garder ma place, mais dans le même temps je sais qu'il y a plus de pilotes que de motos en ce moment et je suis de toute évidence en bas de la liste. Donc si cette opportunité existe, j'espérerais savoir exactement ce qui va se passer dès maintenant, pendant cette pause. Si cette opportunité n'existe pas, je devrai évidemment regarder quelles seraient mes options en Moto2. Ce serait ma priorité."

"Même si je devais découvrir que je ne reste pas, je prendrai quand même du plaisir sur cette deuxième partie d'année", a promis Darryn Binder. "J'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à montrer et je veux essayer d'atteindre mes objectifs, me mêler aux autres et faire de bonnes courses. J'aimerais m'améliorer un peu pendant la pause estivale, être un peu plus affûté, un peu plus fort, puis revenir pour la deuxième moitié et continuer à me rapprocher."

Lire aussi : RNF réticent à recruter Vietti, Binder conserve ses chances