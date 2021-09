La date du GP de France 2022 MotoGP annoncée

Le MotoGP a publié la version définitive de son calendrier 2021 ce samedi et, petit à petit, celui de la saison prochaine prend également forme. Les organisateurs du Grand Prix de France ont annoncé que leur épreuve se tiendra le week-end des 13, 14 et 15 mai 2022, à la date traditionnelle.

Le circuit du Mans n'est pas le premier à annoncer la date de sa course pour la saison 2022. On sait déjà qu'elle débutera comme le veut la tradition avec le Grand Prix du Qatar, organisé du 4 au 6 mars. L'épreuve retrouvera ainsi sa date habituelle, trois semaines plus tôt que cette année. Au cœur de l'été, Silverstone et le Red Bull Ring ont prévu d'inverser leurs dates. Le Grand Prix de Grande-Bretagne est programmé du 5 au 7 août tandis que le Grand Prix d'Autriche se tiendra deux semaines plus tard, du 19 au 21 août.

La Dorna espérait un calendrier à 20 dates cette année mais il n'y en aura que 18 en raison des difficultés posées par la pandémie. Le nombre de Grands Prix devrait augmenter en 2022. Deux nouvelles épreuves sont déjà attendues sur le KymiRing en Finlande, une course prévue depuis 2020 mais annulée deux années consécutivement en raison de la crise sanitaire, et en Indonésie sur le circuit de Mandalika, qui sera également le théâtre des derniers tests de pré-saison.

Ces essais débuteront sur le circuit de Sepang et aucune séance ne sera organisée à Losail, contrairement aux dernières années. Les équipes pourront entamer leur préparation lors d'un test organisé à Jerez juste après la fin de la saison 2021.

Le seul circuit présent au calendrier cette année qui devrait disparaître est Portimão, intégré tardivement pour compenser les multiples annulations provoquées par le COVID-19. Les déplacements en Argentine, en Thaïlande, au Japon, en Malaisie et en Australie devraient de leur côté faire leur première apparition depuis la saison 2019, si la situation sanitaire le permet.