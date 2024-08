Le GP de France MotoGP 2025 a désormais une date

Le Grand Prix de France 2025 se tiendra à sa date traditionnelle, au cœur du printemps. Le calendrier du MotoGP n'a pas encore été dévoilé mais la date de l'étape mancelle pour la saison prochaine est désormais connue.

"Ce sera le week-end du 11 mai au Mans, sur le circuit Bugatti", a déclaré Claude Michy, l'organisateur de l'épreuve, au micro de Canal+. "Je pense qu'on mettra en vente [les places] début octobre."

Le GP de France sera donc organisé les 9, 10 et 11 mai 2025. Comme cette année, la course aura lieu dans la foulée d'un jour férié, le 8 mai, mais pas de l'Ascension, prévue à la fin du mois de mai en 2025. Les spectateurs devraient cependant encore être nombreux à profiter du jeudi férié pour faire le pont et venir garnir les tribunes en nombre.

Chaque saison, le Grand Prix de France est l'épreuve la plus populaire du calendrier du MotoGP. En mai dernier, 297 471 spectateurs ont été comptabilisés sur l'ensemble des trois jours, avec 119 145 spectateurs uniquement sur la journée du dimanche.

Le calendrier 2025 du MotoGP doit encore être dévoilé

Le calendrier 2025 prend peu à peu forme, avec plusieurs changements de date. Le GP de Grande-Bretagne a annoncé sa présence du 23 au 25 mai, ce qui le fera passer du mois d'août au printemps. Le GP d'Inde, annulé cette année alors qu'il devait se tenir, devrait avoir lieu au mois de mars en 2025. Annulé ces deux dernières années, le GP du Kazakhstan a en revanche un sort plus incertain.

Alors que le GP d'Argentine a lui aussi été annulé en début d'année, Jack Miller a exprimé sa frustration que le calendrier évolue régulièrement en cours de saison, avec quelques épreuves à l'organisation plus incertaine. Pour y remédier, la Dorna souhaite notamment demander aux organisateurs de verser des cautions.