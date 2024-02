Davide Brivio va prendre la tête de l'équipe Trackhouse en MotoGP

Trois ans après son départ, Davide Brivio va à nouveau investir le paddock MotoGP. L'ancien directeur de l'équipe Suzuki, parti en Formule 1 après le titre de Joan Mir en 2020, s'apprête à reprendre un rôle similaire, cette fois dans la nouvelle équipe Trackhouse Racing.



L'annonce du départ de Davide Brivio, après le titre de 2020, avait laissé Suzuki sous le choc, au point que l'équipe avait dû trouver un moyen de fonctionner avec une nouvelle organisation, partageant les responsabilités du directeur entre plusieurs responsables. Mais début 2022, le constructeur avait créé la surprise en annonçant son retrait à venir du championnat.



Pendant ce temps, Davide Brivio avait pris ses fonctions chez Alpine en F1, en tant que directeur sportif, passé ensuite à la tête du programme de jeunes pilotes de la marque. En décembre dernier, le groupe dirigé par Luca de Meo avait communiqué une séparation d'un commun accord avec l'Italien afin de rompre le contrat qui les liait initialement jusque fin 2024.



Cette séparation avait alimenté des rumeurs sur le retour possible de Davide Brivio en MotoGP, certains l'imaginant rejoindre Honda pour contribuer à la relance du constructeur. Mais d'après les informations de Motorsport.com, Davide Brivio a trouvé un accord avec Trackhouse : il va y remplacer PJ Rashidi, qui avait dans un premier temps été présenté comme directeur de la nouvelle équipe du MotoGP.

La formation américaine, connue pour son activité en NASCAR, a été choisie pour reprendre le programme satellite Aprilia après que le team RNF a été exclu par la Dorna à l'issue du dernier championnat. Engagée dans un partenariat qui se veut étroit avec le constructeur de Noale, Trackhouse aligne Miguel Oliveira et Raúl Fernández, l'un dès à présent doté d'un modèle 2024 de la RS-GP tandis que l'autre devrait recevoir l'évolution de la moto dans la première partie du championnat, possiblement à Jerez pour le quatrième Grand Prix.



L'arrivée de Trackhouse devrait ainsi bénéficier à Aprilia en permettant à la marque de mieux développer son prototype. Et l'influence de Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, a aussi joué un rôle essentiel dans le recrutement de Davide Brivio, qui vient renforcer un peu plus encore ce programme.



Outre son rôle chez Suzuki, dont il a porté le retour en 2015 jusqu'à la victoire au championnat, l'Italien a une longue carrière derrière lui. C'est lui qui a permis à Yamaha de recruter Valentino Rossi en 2004 alors que le #46 était le leader de la puissante équipe officielle Honda et venait de remporter trois titres de suite. Plus tard, c'est lui aussi qui a été à la manœuvre pour signer Jorge Lorenzo en vue de la saison 2008, avant même que l'Espagnol remporte son premier titre mondial 250cc, en 2006.