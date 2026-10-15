Réactions

MotoGP GP d'Indonésie

Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie

Honda a vécu un GP d'Indonésie désastreux. Les pilotes se sont interrogés sur la forte perte d'adhérence qu'ils ont subie et, craignant de nouvelles chutes, ils ont réduit leur allure.

Gerald Dirnbeck Rachit Thukral

Publié: 15 oct. 2026, 13:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda a connu un Grand Prix particulièrement difficile en Indonésie. Cela s'est perçu dès le début du week-end, puisqu'aucun des quatre pilotes n'a réussi à accéder à la Q2, ni lors des essais de vendredi ni lors de la Q1.

Le mieux qualifié a été Luca Marini, 15e sur la grille de départ. Ses collègues Johann Zarco, Diogo Moreira et Aleix Espargaró (qui remplaçait Joan Mir) se sont partagés les trois dernières places des qualifications, avant la pénalité qui a relégué la Yamaha de Toprak Razgatlioglu sur le dernier emplacement de la grille dimanche.

En course, le bilan n'a guère été plus brillant. Seuls sept points ont été empochés par les RC213V, la mieux classée d'entre elles ayant franchi l'arrivée en 12e position, tant dans le sprint (celle de Zarco) que dans la course principale (celle de Marini). Et les raisons de ces mauvais résultats à Mandalika sont restées un mystère pour les pilotes.

"Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, mais notre niveau aujourd'hui est extrêmement bas par rapport à l'année dernière ici", déclarait Luca Marini dès la fin des essais du vendredi.

"Toute la journée, j'ai eu d'énormes difficultés avec l'adhérence à l'avant et à l'arrière. Ici aussi, c'est comme lors des dernières courses en Autriche et à Motegi : ça ne concerne pas seulement moi, mais désormais aussi Diogo et Zarco."

"Je ne comprends pas ce qui se passe, mais par rapport à l'année dernière, je me sens tout simplement moins à l'aise sur la moto, elle tourne moins bien", expliquait Marini pour décrire ses problèmes. "La roue avant ne répond absolument pas à mes impulsions, et à l'arrière, on a constamment très peu d'adhérence."

Au guidon de son Aprilia Raúl Fernández a établi un nouveau record du circuit de Mandalika, avec un temps de 1'28"725. Luca Marini s'est quant à lui qualifié en 1'30"037, alors que, l'année dernière, le meilleur temps de qualification d'un pilote Honda était de 1'29"959, réalisé par Joan Mir. Honda a donc donné l'impression d'avoir régressé par rapport à la concurrence.

"On ne peut que féliciter les autres constructeurs d'avoir autant progressé d'une année sur l'autre. Ce n'est pas notre cas", constatait Luca Marini.

Plusieurs chutes samedi

Sachant que la première Honda à l'arrivée du sprint était celle de Johann Zarco, 12e, le constructeur n'a marqué aucun point samedi. "Je savais parfaitement qu'il n'y aurait pas de points à prendre lors du sprint", expliquait sans détour le Français.

"Même avec les trois chutes devant moi et les places que j'ai pu regagner, je n'ai terminé qu'à la 12e place. On dirait que les faiblesses de notre moto ressortent davantage sur ce circuit."

Johann Zarco a terminé 12e du sprint et 13e de la course principale.

Photo de : SONNY TUMBELAKA / AFP via Getty Images

"À mon avis, on a les mêmes difficultés sur certains autres circuits, mais ça se voit moins. Par contre, ici, peut-être à cause du manque d'adhérence de l'asphalte, ça se traduit justement par des chutes."

"Au moins, ça nous permet peut-être de mieux identifier ce qui manque encore à notre moto. En tant que pilote, il faut toutefois être extrêmement vigilant ici si l'on ne veut pas commettre la moindre erreur", a ajouté le pilote LCR.

Les chutes ont bel et bien été au rendez-vous. Diogo Moreira est en effet tombé vendredi lors de chacune des deux séances d'essais libres. Puis, Aleix Espargaró a chuté samedi matin, tandis qu'au cours de la Q1, Johann Zarco a connu deux chutes et Moreira la troisième de son week-end.

Marini passe à côté d'un top 10 au Grand Prix

Le top 10 n'était pas non plus à la portée des pilotes Honda lors de la course principale. Luca Marini et Johann Zarco ont franchi la ligne d'arrivée respectivement en 12e et 13e position, alors que Diogo Moreira, 16e, n'a pas marqué le moindre point du week-end. Aleix Espargaró a pour sa part renoncé à la journée de dimanche pour se ménager en vue des tests de la 850cc organisés cette semaine à Sepang.

Le top 10 a pourtant semblé possible initialement, car Marini occupait la neuvième place en début de course. Il a néanmoins perdu du terrain dans le dernier tiers de l'épreuve. "Après 12 tours, l'adhérence sur le flanc des pneus a sensiblement diminué, et il est devenu extrêmement difficile de me défendre face à Fabio [Quartararo], puis face au duo KTM", a-t-il expliqué.

Le rookie Diogo Moreira n'a pas marqué de points à Mandalika.

Photo de : Gold & Goose Photography/Getty Images

Après ses chutes lors des qualifications, Johann Zarco n'a pas voulu aller jusqu'à la limite absolue et s'est accordé une marge de sécurité. Cela a quelque peu limité ses performances, mais il a tout de même franchi la ligne d'arrivée.

"J'avais un bon rythme pendant la course", a expliqué le pilote LCR, "mais il reste une certaine frustration, car j'ai l'impression de devoir me laisser une énorme marge de sécurité pour éviter les erreurs ou les chutes. Et avec cette marge de sécurité, j'ai perdu plusieurs dixièmes de seconde à chaque tour."

Son coéquipier, Diogo Moreira, a lui aussi roulé avec une marge de sécurité pour ne pas risquer une quatrième chute. "Un week-end extrêmement difficile, c'est certain", a déclaré le rookie MotoGP. "Ça a été vraiment compliqué ce week-end, et au final, j'ai juste essayé de terminer la course et de ne pas tomber une nouvelle fois."

"En fait, je voulais juste passer ce week-end d'une manière ou d'une autre. On aurait dit que Luca avait trouvé un petit plus dimanche. Je dirais qu'il a déjà fait sa course dès le premier tour. Il était tout de suite dans le coup, et au final, son rythme n'était pas si mauvais. Il a apparemment modifié quelque chose sur la moto, et ça a mieux fonctionné. Mais dans l'ensemble, ce week-end a été extrêmement difficile pour nous."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Gerald Dirnbeck





Comment Pedro Acosta fait la différence sur la KTM grâce à son style de pilotage



MotoGP



MotoGP 15 j



Comment Pedro Acosta fait la différence sur la KTM grâce à son style de pilotage





Comment entretenir la motivation de Razgatlioglu ? L'un des défis de Pramac



MotoGP



MotoGP 2 m



Comment entretenir la motivation de Razgatlioglu ? L'un des défis de Pramac





Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP



MotoGP



MotoGP 3 m



Steiner explique pourquoi les équipes renoncent à une part des bénéfices du MotoGP

Plus de

Aleix Espargaró





Aleix Espargaró déclare forfait à Mandalika



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



4 j



Aleix Espargaró déclare forfait à Mandalika





Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



6 j



Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"





Honda confirme Espargaró à la place de Mir pour l'Indonésie



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



9 j



Honda confirme Espargaró à la place de Mir pour l'Indonésie

Plus de

Honda HRC





Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



22 h



Les pilotes MotoGP voient d'un mauvais œil le voyage au Moyen-Orient pour disputer le GP du Qatar





Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels



MotoGP



MotoGP 4 j



Les pilotes encourent 5000€ d'amende s'ils ne participent pas aux événements promotionnels





Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



12 j



Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

Dernières actus





Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Indonésie



4 min



Entre manque d'adhérence et chutes, la débâcle de Honda en Indonésie





Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Christian Horner reconnaît que sa rivalité avec Toto Wolff est devenue "théâtrale"





Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"



MotoGP



MGP MotoGP 2 h



Morbidelli en partance pour le WorldSBK : "Ducati a clairement confiance en moi"





George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur



Formule 1



F1 Formule 1 3 h



George Russell devra écoper d'une nouvelle pénalité moteur

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire