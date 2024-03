Comment se situent les débuts d'Acosta dans l'histoire du MotoGP ?

Depuis que Max Biaggi a disputé son premier Grand Prix dans la catégorie 500cc, en 1998, en remportant une victoire inattendue au Japon, la barre des débuts dans la catégorie reine a été placée à un niveau que personne, à ce jour, n'a été capable d'atteindre. Seuls quelques rares pilotes s'en sont approchés, à une époque où le championnat était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui.

Si l'on s'en tient purement aux statistiques, les débuts de l'Espagnol Pedro Acosta lors du GP du Qatar dimanche n'entreraient même pas dans le top 10 des faits marquants avec sa neuvième place à l'arrivée. Pourtant, ils sont peu à pouvoir se targuer d'avoir offert autant de spectacle que le jeune homme dès leur premier Grand Prix. Cela ne semble que confirmer ce que beaucoup pressentent, à savoir qu'Acosta remportera une première victoire sans tarder, et peut-être même en battant le record de précocité de Marc Márquez.

Les premiers coups d'éclats de rookies

Dans l'histoire des Grands Prix modernes, les débuts les plus célèbres dans la catégorie reine restent ceux de Biaggi, bien sûr, avec sa victoire au GP du Japon de 1998, face à des pilotes aussi illustres qu'Alex Crivillé, Alex Barros, Carlos Checa, Sete Gibernau ou encore Kenny Roberts Jr. Il avait été accompagné sur le podium par Taddy Okada, vice-Champion du monde en titre, et Noriyuki Haga, lui-même à ses débuts dans la catégorie.

Deux ans après cet exploit, toute l'Italie était devant sa télévision pour assister aux premiers pas en 500cc de l'enfant prodige, Valentino Rossi. Le Docteur a cependant fini par tomber lors de sa première course dans la catégorie, à savoir le GP d'Afrique du Sud.

La cinquième place de Troy Bayliss lors de ses débuts en MotoGP, au GP du Japon 2003, a un temps été la prouesse la plus proche de celle de Max Biaggi, puis est arrivée une nouvelle génération de pilotes espagnols.

L'armada espagnole débarque en MotoGP

Les débuts de Dani Pedrosa sur la Repsol Honda en 2006 ont confirmé que l'on était en présence d'un phénomène. Sa performance est restée dans les mémoires des aficionados, et d'autant plus qu'il disputait cette première course à Jerez, à l'occasion de son Grand Prix national. Il s'y est classé deuxième, devant son coéquipier, le futur champion Nicky Hayden, et seulement battu par Loris Capirossi. Le même jour, un autre jeune talent du nom de Casey Stoner faisait lui aussi ses débuts, au guidon de la Honda satellite du team LCR, et il a terminé sixième.

Il aura fallu attendre deux ans pour qu'un autre Espagnol, Jorge Lorenzo, laisse tout le paddock bouche bée lors de la première épreuve en MotoGP, qui courait pour la première fois de nuit. Il a décroché la pole position du GP du Qatar, puis la deuxième place en course, derrière Casey Stoner mais devant Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso et Valentino Rossi.

En 2013, le MotoGP voyait débuter sa nouvelle star : Marc Márquez. Sa troisième place au Grand Prix du Qatar, derrière Lorenzo et Rossi, n'est pas le meilleur résultat observé pour un rookie, cependant la suite a contribué à sa légende puisqu'il n'a eu besoin que de deux courses pour remporter sa première victoire, au GP des Amériques. Pedrosa avait mis quatre Grands Prix avant de s'imposer (GP de Chine 2006) et Jorge Lorenzo trois (GP du Portugal 2008).

Alors, non, les débuts de Pedro Acosta ne resteront pas dans les annales pour son résultat brut, néanmoins son duel avec Marc Márquez ne sera pas oublié de sitôt. Et les 20 Grands Prix qui figurent encore au programme de cette saison semblent ouvrir un boulevard au jeune homme de 19 ans pour commencer à écrire sa légende…

Certains des meilleurs débuts en 500cc et MotoGP