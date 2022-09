"Déçu", Martín a envisagé de quitter Ducati

Charger le lecteur audio

La semaine dernière, Ducati a enfin tranché et choisi Enea Bastianini dans l'équipe officielle au détriment de Jorge Martín, qui restera donc au sein de l'équipe Pramac avec Johann Zarco l'an prochain. Une décision forcément amère pour l'Espagnol, dont l'avenir semblait en effet tout tracé au sein de la marque de Borgo Panigale au moment d'entamer la saison.

Impressionnée par ses résultats de l'an dernier, avec notamment une première victoire en tant que rookie, elle lui avait selon lui pratiquement assuré une place dans son team officiel, avant de faire machine arrière devant les difficultés rencontrées par le #89 au guidon de la GP22, ce qui a profité à Bastianini.

"Je suis bien sûr un peu déçu après la décision, non pas parce qu'ils ont choisi Enea car il le mérite évidemment, il a gagné trois courses donc son niveau était incroyable. Je crois qu'on méritait tous les deux et la décision a bien sûr été difficile. Mais d'un autre côté j'ai juste fait tout ce que Ducati m'a demandé, j'ai fait de mon mieux", a-t-il expliqué en marge du Grand Prix de Saint-Marin.

"Ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est comme s'ils n'avaient pas été dans le box, alors que c'est comme ça que ça doit se passer", a-t-il ajouté auprès de Motorsport.com. "C'est comme si la décision avait été prise par une personne des tribunes, un fan, des gens qui ne s'y connaissent pas autant que Gigi [Dall'Igna]. C'est la seule chose qui m'a un peu dérangé."

"Au début de la saison, je sentais beaucoup de confiance de la part de Ducati, on parlait de l'avenir, du fait que je sois pilote d'usine l'an prochain. Mais ensuite, j'ai commencé à chuter, à rencontrer des difficultés, je me suis blessé donc ils ont commencé à perdre un peu confiance", a-t-il précisé en conférence de presse.

Voyant la situation tourner à son désavantage, Martín a reconnu avoir commencé à discuter avec d'autres marques. "Je pensais même à partir", a-t-il affirmé, en expliquant son point de vue. "Bien sûr, j'ai écouté tout le monde car je ne peux fermer la porte à personne. À un moment c'était sûr à 100% que j'allais dans l'équipe officielle, ensuite la bagarre entre Enea et moi a commencé et puis j'ai écouté d'autres marques. J'ai décidé de rester avec Ducati pour une année de plus mais pour le futur c'est la même chose : j'aimerais rester chez Ducati, aller aussi dans l'équipe d'usine à l'avenir parce que c'est mon rêve, mais j'écouterai d'autres marques."

Le message est clairement passé, et l'Espagnol a par ailleurs négocié un excellent contrat qui lui assure une possibilité de départ dès la fin de la saison 2023, sans rien devoir financièrement à Ducati. Une porte de sortie dans le cas où une promotion dans l'équipe officielle ne se présenterait pas à nouveau ? Quoi qu'il en soit, le constructeur est d'ores et déjà contraint d'honorer une clause de leur contrat en versant à Martín une somme importante, conséquence du choix effectué pour la saison prochaine.

"Je ne me sens pas trahi, au final le contrat que j'ai signé est encore meilleur que celui qu'ils m'offraient dans l'équipe officielle, et je suppose que Ducati va essayer d'avoir un retour sur investissement avec de bons résultats", a-t-il ajouté.

Un duel monté en épingle

Au-delà même de la décision effectuée par Ducati, Martín a pointé du doigt la pression qui s'est créée autour de celle-ci, et la mauvaise ambiance qui l'a accompagnée, inventée selon lui par les autres. À ses yeux, Bastianini et lui-même ont simplement "fait de [leur] mieux" sans qu'il y ait eu besoin de monter leur duel en épingle.

"Je pense que cette ambiance qu'ont créée les médias et même beaucoup de gens n’est pas bonne, aussi bien pour Enea que pour moi. J'ai juste essayé de faire de bons résultats. J'ai un peu souffert en début de saison, ensuite à partir de Barcelone j'ai commencé à être assez régulier en faisant aussi un podium là-bas. Je ne pense pas que ce soit bon pour les pilotes parce que ce n'est pas simple et on ne peut pas être performants à 100%, mais la situation est comme ça, on connaît ce sport", a-t-il expliqué.

Désormais délesté de ce poids qui n'en finissait plus de peser sur ses résultats, le pilote espagnol souhaite désormais se confronter aux deux pilotes officiels pour essayer de réaliser une grande saison 2023.

"Ça me donne une chance de marquer l'histoire chez Pramac, c'est la seule façon dont je peux marquer l'histoire en essayant de remporter le championnat l'an prochain. J'espère que dans ce cas, si j'ai la chance de me battre avec Pecco ou Enea l'an prochain, ils vont m'apporter le même soutien, comme ça je pourrai me battre avec les mêmes armes."

"Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à prouver ici chez Ducati, chez Pramac aussi donc je vais rester ici pour une autre saison et on verra", a-t-il ajouté.

Propos exclusifs recueillis par Germán Garcia Casanova