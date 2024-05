Le MotoGP a un "déferlement d'intérêt" des constructeurs grâce à Liberty

Le mois dernier, Liberty Media a annoncé son rachat de Dorna Sports, et donc du MotoGP, dans une transaction chiffrée à 4,2 milliards d'euros qui devrait être bouclée avant la fin de l'année. Le groupe de médias américain entend reprendre certaines recettes qui lui ont permis de donner un nouvel élan à la Formule 1, qu'il contrôle depuis l'année 2017, et de premiers signaux sont déjà positifs pour le MotoGP.

Lors d'un dialogue avec les investisseurs cette semaine, Greg Maffei, grand patron de Liberty, a évoqué un fort intérêt de plusieurs partenaires potentiels, dont de nouveaux constructeurs. Depuis le départ de Suzuki fin 2022, cinq marques sont représentées sur la grille et BMW a exprimé son intérêt pour faire son arrivée en 2027, qui marquera l'introduction d'un nouveau règlement technique et d'une nouvelle génération de motos.

"Après l'annonce [du rachat de Dorna Sports], nous avons eu un un déferlement d'intérêt de potentiels diffuseurs, constructeurs, lieux potentiels [pour accueillir des courses], qui sont tous très intéressants", s'est réjoui Maffei, ajoutant qu'il est impossible de nouer des contacts concrets tant que les différentes autorités de la concurrence n'ont pas validé la prise de contrôle de Liberty, un processus qui "avance" dans la bonne direction selon lui.

Maffei souligne que le groupe a de "très bonnes idées" pour faire évoluer le MotoGP et se dit encouragé par le niveau actuel du championnat, ainsi que par les perspectives d'avenir : "Je veux rappeler l'attrait de cet actif : un championnat d'un niveau international avec une compétition incroyable. Par exemple, au cours des quatre premières courses, nous avons eu dix pilotes courant pour sept équipes sur le podium, et l'écart moyen pour décider du vainqueur a été d'environ une seconde."

"Lundi, le nouveau règlement technique pour 2027 a été annoncé. Ils s'attendent à une compétition encore plus disputée, et à plus de dépassements sous ce nouveau cadre règlementaire. L'affluence sur les courses évolue très bien. Par exemple, le GP du Portugal à Portimão a connu une croissance de 41% et le GP d'Espagne à Jerez a connu la plus forte affluence depuis 2015."

"Le championnat est incroyable et Liberty a l'expérience pour les aider à faire grandir l'exposition à travers le monde."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud