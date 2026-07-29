Une démonstration à Austin ? Le MotoGP veut se montrer pendant le GP de F1

Le rêve de nombreux passionnés de sports mécaniques, qui voudraient que soient un jour réunis sur un même site et lors d'un même événement la Formule 1 et le MotoGP, pourrait bien être sur le point de se réaliser, du moins dans le cadre d'un show.

Selon les informations recueillies par Motorsport.com, Liberty Media, détenteur des droits d'exploitation des deux championnats, étudie en effet la possibilité que le MotoGP réalise une démonstration pendant le prochain Grand Prix des États-Unis de F1, prévu fin octobre à Austin.

L'idée est que les motos effectuent quelques tours du COTA à un moment restant à définir dans le week-end, afin que le public présent puisse se familiariser avec la discipline.

Un premier écueil se présente néanmoins, et il concerne le calendrier. Le déplacement de la F1 à Austin coïncide en effet avec le Grand Prix d'Australie de MotoGP, dernière édition qui se déroulera à Phillip Island. Cela signifie que les pilotes titulaires ne pourraient pas piloter eux-mêmes les motos. Dans un premier temps, il a été envisagé de faire appel à des pilotes historiques liés à chaque équipe ou constructeur, mais ces détails restent encore à définir.

Le MotoGP a couru à Austin au mois de mars. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les responsables du département promotion de MotoGP SEG (anciennement Dorna Sports) avancent néanmoins sur ce projet. Ils ont déjà entamé des discussions avec les différents constructeurs afin de leur faire part de leurs souhaits concernant cette opération marketing qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'expansion et de pénétration du MotoGP aux États-Unis.

Les équipes soutiennent l'initiative

À ce stade, on ne sait pas clairement à qui incomberont les frais d'expédition des motos et des personnes nécessaires à leur mise en service, or ce coût n'est pas anodin, d'autant que les motos utilisées pourraient être de véritables MotoGP ayant couru cette année ou lors des années précédentes.

Jusqu'à présent, la plupart des équipes disposaient de modèles sportifs ornés de leur livrée de course, des motos de démonstration qui pouvaient être envoyées sur des événements promotionnels. Cependant, le nouvel accord récemment signé avec l'organisateur du championnat établit une série d'engagements à respecter pour les participants, et notamment l'obligation de disposer de prototypes MotoGP en état de marche.

En attendant que MotoGP SEG et les équipes s'accordent sur ces détails, les deux parties considèrent cette initiative comme très intéressante, y voyant un intérêt commun pour conquérir une nouvelle fanbase aux États-Unis, l'un des objectifs que s'est fixé le championnat.

À cet égard, le rachat de Dorna, organisateur historique du MotoGP, par Liberty Media a relancé les spéculations sur la possibilité d'organiser un Grand Prix conjoint pour les deux disciplines. Motorsport.com croit savoir que la discussion a bien eu lieu dans les bureaux des dirigeants, mais qu'il n'y a rien de concret à court terme.

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