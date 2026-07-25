Le départ d'Acosta, cette mauvaise nouvelle à laquelle KTM ne s'attendait pas

Pedro Acosta a envoyé beaucoup de signaux dès l'an dernier pour signifier son impatience à l'idée de disposer d'un meilleur matériel. Ses contacts avec l'équipe VR46 pour tenter de chercher une issue à son accord avec KTM courant 2025 ne sont pas un secret, et son départ vers Ducati finalement acté pour la fin de cette année n'a vraiment surpris personne.

Pourtant, chez KTM, cette séparation a été dure à accepter. La décision de l'Espagnol marque en effet la fin d'une relation de longue durée avec le constructeur, dont il a défendu les couleurs dès son plus jeune âge. À 14 ans, il pilotait déjà une KTM en Espagne, ce qu'il a continué à faire en courant deux ans dans la Red Bull Rookies Cup, tremplin des Grands Prix, qu'il a remportée en 2020.

Depuis, KTM l'a suivi à chaque étape de sa carrière, l'accompagnant dans ses titres en Moto3 et Moto2, jusqu'à son accession à la catégorie MotoGP, où il est passé par l'équipe satellite du constructeur avant de très vite intégrer son équipe d'usine.

Sixième du championnat pour ses débuts il y a deux ans, puis quatrième l'an dernier, on pourrait estimer qu'Acosta aurait de quoi se satisfaire de cette solidité immédiatement acquise dans la catégorie reine. Pourtant, il n'y a pas réfléchi à eux fois : dès qu'il l'a pu, il a signé pour rejoindre Ducati en 2027, à l'expiration de son contrat actuel avec KTM.

Pour le constructeur autrichien, cela a été une mauvaise nouvelle à digérer, ce qui n'est pas sans rappeler la rupture passée avec Jorge Martín, sur qui la marque misait tout autant il y a quelques années. Alors que le Madrilène était parti juste avant de faire son entrée dans la catégorie MotoGP, la place centrale acquise par Pedro Acosta dans le programme apparaît encore plus évidente puisqu'il a eu le temps de démontrer à quel point il surclasse ses coéquipiers.

L'Espagnol affiche aujourd'hui le double de points d'Enea Bastianini, deuxième pilote KTM au championnat, et l'an dernier déjà il avait fait deux fois mieux que le second du groupe de Mattighofen, qui était alors Brad Binder. En 2024, pour sa saison de rookie, il avait fait jeu égal avec le Sud-Africain.

C'était assez frustrant pour nous. D'une certaine manière, nous avions tout misé sur lui.

Quand la RC16 est souvent critiquée pour un comportement inégal, sans même parler des défaillances techniques récemment observées, Pedro Acosta reste une valeur sûre. Son départ fait donc l'effet d'une déflagration chez KTM, dont le responsable ne cache pas l'effet frustrant.

"Ce n'est pas un secret, nous avons dû accepter que Pedro veuille nous quitter", a admis Pit Beirer auprès du site officiel du MotoGP. "Il est avec nous depuis très longtemps. La Rookies Cup, champion du monde Moto3, champion du monde Moto2, sa fracture de la jambe, son retour… Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Nous bâtissions ensemble le projet, ainsi que lui en tant que pilote."

"Comme toujours, la vie continue. Honnêtement, à un moment donné, c'était assez frustrant pour nous, parce que nous n'avions bien évidemment jamais prévu de remplaçant. D'une certaine manière, nous avions tout misé sur lui."

"Plus de temps à perdre" pour Acosta

Pedro Acosta, lui, ne fait pas grand cas de cette séparation. S'il part, explique-t-il, c'est parce qu'à 22 ans, il s'impatiente de gagner. Lui que l'on disait destiné à battre le record de précocité de Marc Márquez, il a depuis longtemps dépassé l'âge limite pour y parvenir et trépigne face à cette première marche du podium sur laquelle il n'a pas encore réussi à s'inviter. Alors quand une Ducati lui a tendu les bras, il lui a été impossible d'y résister.

"C'est comme ça", a réagi le pilote en Allemagne lorsque les propos de Pit Beirer lui ont été rapportés. "Au fond, quand j'ai signé mon contrat avec l'usine, j'avais déjà dit que la seule chose que je voulais, c'était une moto pour gagner le championnat. Il est clair que cette moto n'arrive pas pour le moment."

Pedro Acosta s'est lassé des deuxièmes places. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM n'a plus gagné dans les courses longues depuis 2022, et Acosta a beau cumuler les podiums depuis qu'il a stabilisé ses performances en milieu d'année dernière, il ne veut plus se contenter plus des accessits.

Il compte à ce jour 13 podiums dominicaux mais n'a fêté qu'un succès en course sprint, à l'entame de cette saison. Cette année, il a même battu le record dont personne ne veut : celui du plus grand nombre de podiums sans victoire.

"Pour être honnête, je n'ai plus de temps à perdre", a donc tranché Acosta. "J'acquiers beaucoup d'expérience chez KTM, mais j'ai aussi eu le sentiment qu'il s'agissait du challenge donc j'avais besoin pour ma carrière."

Un nouveau départ pour KTM aussi

Dont acte, il partira à la fin de l'année et intégrera le stand le plus attractif de la pitlane. Et le pilote espagnol de tenter d'atténuer la déception de KTM en rappelant au constructeur qu'il s'est alloué les services de deux des meilleurs profils de la grille : "Ils prennent un vice-champion du monde, qui est Álex [Márquez], et un gars qui est le numéro 2 de Ducati actuellement [Fabio Di Giannantonio], donc ils auront de bonnes cartes à jouer l'année prochaine."

Pit Beirer ne peut qu'acquiescer : "Comme toujours, si une porte se referme, une autre s'ouvre. Nous avons pu voir que ces garçons progressaient à grands pas. Tous deux ont franchi un cap significatif cette année en termes de performance. Être en contact avec eux, leur parler et sceller un accord avec eux s'est avéré rafraîchissant."

Plus largement, le directeur de KTM Motorsports veut voir dans la fin de cette histoire le début d'un nouveau chapitre excitant. "Dans le même temps, nous avons le sentiment que les 850cc constituent un nouveau départ parfait pour KTM, car jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu l'occasion de véritablement repenser l'ensemble du projet, ni d'apporter des changements majeurs que l'on souhaiterait sur certains aspects, comme par exemple les caractéristiques de la moto."

"La 850cc aura aussi besoin de pilotes très forts, et j'ai désormais le sentiment que cet ensemble est complet et nous avons hâte", a ajouté un Pit Beirer satisfait du duo finalement constitué pour son équipe d'usine. "Ce qui s'est passé sur le marché des pilotes a peut-être représenté un moment crucial pour nous. Mais alors que la situation était assez mouvementée, [nous avons réussi à] nous assurer les services de deux pilotes de [haut] niveau, tant Álex que Fabio, des garçons dotés de capacités exceptionnelles."