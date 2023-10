Pourquoi le départ de Márquez n’est pas le plus gros problème de Honda

La confirmation est arrivée mercredi : Marc Márquez quittera Honda à la fin de la saison. Le pilote et la marque semblaient indissociables, et pourtant leur union prendra fin au bout de onze ans, dont sept d’une suprématie très peu remise en question. Le divorce vient solder quatre dernières années extrêmement compliquées et avares en récompenses, Márquez ayant très bien expliqué que c’est sa volonté de gagner encore, alors qu’il a passé le cap des 30 ans, qui le pousse à quitter son équipe de cœur.

Voilà maintenant Honda face à un scénario très compliqué : celui de devoir trouver un remplaçant à un pilote irremplaçable. Ses six titres acquis entre 2013 et 2019 ont fait de lui l’un des plus grands de l’Histoire dans la catégorie reine des Grands Prix moto. Largement supérieur aux autres pilotes de son époque, il va créer un gouffre chez Honda par son talent autant que son aura.

Chercher à remplacer Marc Márquez par un profil de même niveau serait mission impossible, cependant le principal problème que doit résoudre Honda ne réside pas dans la part humaine dans l’équation. Márquez l’a lui-même clairement identifié en décidant de sortir de sa "zone de confort" et les derniers mois l’ont prouvé, l’Espagnol ayant retrouvé cette saison sa pleine condition physique, pour la première fois depuis sa blessure de 2020. Même sans aucune limitation physique, il n’a pas fait partie des hommes forts de ce championnat.

Une décision qui traduit le courage et la reddition de Márquez

Son départ de Honda, la marque avec laquelle il a remporté ses six titres MotoGP et où il va devoir laisser celle qu’il considère comme une véritable famille, à savoir le groupe technique dirigé par Santi Hernández et qui l’accompagne depuis le Moto2, est à la fois un geste de courage et de reddition pour l’Espagnol.

Oui, quitter un empire comme l’est Honda, le plus grand constructeur de motos au monde, pour rejoindre une équipe satellite, où l'attend probablement une Ducati qui sera un an en retard par rapport aux développements de 2024, c'est assurément une démarche courageuse. Le faire par frustration, en n’ayant pas réussi à ouvrir les yeux de la direction du constructeur japonais, est également un signe de reddition.

Marc Márquez a décroché un 101e podium MotoGP sur les terres de Honda, au GP du Japon. Trois jours plus tard, le constructeur officialisait leur rupture.

Même les similitudes évidentes avec la situation actuelle de Yamaha n'ont pas eu d'effet sur le management du HRC. Le fait que Márquez ait claqué la porte n'est que le reflet d’un groupe Honda renfermé sur lui-même. L'entreprise de Tokyo a préféré perdre son représentant le plus universel, l'un des plus grands sportifs de tous les temps, plutôt que de réaliser l'évidence, celle d’un championnat désormais dominé par les marques européennes, grâce à leur interprétation du règlement.

Avant de communiquer à Honda sa décision de partir, en début de semaine, le pilote espagnol avait donné aux dirigeants de la marque le temps de restructurer le département technique et de mettre en place un plan de recrutement d'ingénieurs spécialisés dans les domaines les plus importants (notamment l’aérodynamique et l’électronique). C’était la seule façon de le faire changer d’avis. Or, la réponse à cela a été le licenciement du directeur technique général Shinichi Kokubu, avant le Grand Prix d'Inde, et la promotion de Shin Sato pour le remplacer, alors que celui-ci était jusqu'alors responsable du développement de la RC213V. Ou comment étouffer un feu en laissant des braises prêtes à s’enflammer en un rien de temps... En d'autres termes, c’était le tampon qui scellait le départ de Márquez vers Gresini.

Ces dernières semaines, l'Espagnol s'est demandé s'il devait terminer son contrat de quatre ans avec Honda, et donc rester en poste pour la saison prochaine, ou bien embarquer dans une aventure à l'avenir incertain. Même parmi son entourage le plus proche, tout le monde n'était pas d'accord. Alors que certains estimaient que cela ne valait pas la peine de relever ce défi alors que cela pourrait se limiter à une seule saison (2024), d'autres l'ont encouragé à suivre son instinct. Et c’est ce qu’il a fini par faire, expliquant mercredi soir, très ému : "C'est la décision la plus difficile de ma vie, guidée par ma tête et mon courage, PAS par mon cœur."

Marc Márquez dit avoir fait le choix de la raison et non du cœur en quittant Honda pour rejoindre Ducati via l'équipe Gresini.

"Pour le moment", explique un membre de l'entourage de Marc Márquez à Motorsport.com, "il ne pense pas qu'il va se battre pour le titre. Son seul objectif est de remonter sur une moto et de prendre à nouveau du plaisir."

La même erreur qu'avec Rins, en plus grave

Quel que soit le stand auquel on s’adresse, qu'il s'agisse de l'équipe officielle sponsorisée par Repsol ou du team satellite LCR, la conclusion est toujours la même. "Chez Honda, ils ne comprennent pas que soit ils changent d'attitude et se font aider, soit il n'y a rien à faire", nous explique un membre de l'équipe dirigée par Lucio Cecchinello, où l’on craint désormais d’être privé de Johann Zarco, qui a signé pour deux ans avec Honda dans le but, initialement, de courir sous les couleurs de LCR.

"Ce qui s'est passé n'est qu'un nouvel exemple, encore plus grave, de ce qui est arrivé avec Álex Rins", ajoute une voix d’autorité au sein du HRC, sous couvert bien sûr d’anonymat. "Si Álex n’avait pas eu le sentiment de ne pas être bien traité, il serait probablement aujourd'hui le meilleur remplaçant possible de Marc."

Aujourd’hui, plus que jamais, il apparaît que le seul élément qui permettra au constructeur le plus puissant du paddock de sortir de cette dynamique dans laquelle il est plongé est un changement de mentalité, mais celui-ci aura du mal à venir de l'intérieur.