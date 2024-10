4 dépassements en 9 tours, puis une course d'attente pour Bezzecchi

Marco Bezzecchi a fait écho aux commentaires de Marc Márquez à l'issue du GP du Japon, en décrivant une course ennuyeuse pour lui. Pourtant, le pilote VR46 avait commencé fort, puisqu'après avoir été repoussé par un contact au départ, il a vite repris quatre places en affichant un rythme très convaincant dans le peloton.

Décrivant une course "assez statique" par la suite, Bezzecchi a relaté : "Ça a été une course correcte. Encore une fois, pas la meilleure, mais pas non plus si mauvaise. Dans le premier tour, j'ai eu une grosse bataille avec Álex Márquez, et malheureusement on a perdu un peu de temps. Mais ensuite, j'ai quand même pu faire de beaux dépassements sur Quartararo, les Aprilia, Jack Miller."

"Tout ça, ça s'est passé dans les sept ou huit premiers tours, et ensuite ça a été assez ennuyeux. Une fois septième, je me suis un peu rapproché de Franco [Morbidelli]. Puis il a pris Brad Binder et, à ce moment-là, je me suis encore un peu rapproché parce qu'ils se sont gênés, mais il ne restait plus que deux tours."

"Au même moment, j'essayais d'échapper à Diggia, qui me suivait et se rapprochait, et on faisait un peu le yo-yo. Mais on ne peut pas dire que ça ait été une course riche en émotions", a ajouté Marco Bezzecchi, finalement septième à 19"3 du vainqueur. "La seconde moitié a été assez ennuyeuse, franchement, mais j'étais à la limite et c'était le maximum que je pouvais faire."

Une tendance positive depuis plusieurs Grands Prix

Son week-end au Japon, "correct dans l'ensemble", a vu le pilote italien se qualifier de justesse pour la Q2 dès vendredi, puis se placer huitième sur la grille et boucler la course sprint hors des points. Il a cherché à se battre, décrivant des sensations "pas aussi bonnes qu'à Mandalika mais malgré tout positives", alors que l'adhérence de la piste lui avait particulièrement souri au GP d'Indonésie.

Au Japon, Bezzecchi a retrouvé la tendance de sa Ducati GP23 à pousser sur l'avant, particulièrement marquée avec un pneu neuf, un défaut dont il sait qu'il ne pourra sans doute pas se défaire avant la fin du championnat. Il a aussi souffert du caractère stop-and-go de la piste, qui a exacerbé ses difficultés au freinage.

"Quand on est derrière quelqu'un, c'est vraiment très difficile de freiner. Au sprint, ça a été un choc pour moi, parce que je ne m'attendais pas à souffrir autant. Donc aujourd'hui, j'étais un peu plus préparé, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal", racontait-il dimanche.

"Heureusement, les pilotes que j'ai dépassés, j'ai été en mesure de les rattraper et de les dépasser directement ; ensuite j'avais un peu de marge et je rattrapais et dépassais immédiatement. Ça m'a donné la possibilité de continuer à pousser, mais si on ne peut pas dépasser immédiatement, et qu'on reste derrière [quelqu'un] pendant quelques tours, c'est difficile."

Les trois entrées dans le top 5 obtenues lors des trois derniers Grands Prix, auxquelles s'est ajoutée une quatrième place au sprint indonésien, lui ont tout de même permis de gagner trois rangs au championnat, en prenant notamment l'avantage sur son coéquipier, et cela lui donne du baume au cœur après un début de saison très compliqué.

"J'étais assez certain de pouvoir y arriver. Franchement, en ce qui me concerne, je m'attendais à y arriver plus tôt, et je ne suis donc pas totalement satisfait. Mais je n'ai jamais baissé les bras une seule seconde", a assuré Bezzecchi, reboosté par cette bouffée d'oxygène. "Ça fait du bien à tout le monde, à moi comme à l'équipe, ça fait du bien au moral de tout le monde en général. Et puis, quand je fais une bonne performance mais que je sais que je pouvais peut-être faire un peu mieux, ça me donne encore plus envie de bien faire."

