Le MotoGP annonce une deuxième course virtuelle le 12 avril

Dimanche, certaines des stars du MotoGP, dont Marc Márquez, Fabio Quartararo et Maverick Viñales, se sont affrontées lors du #StayAtHomeGP. La course en ligne, qui a réuni dix protagonistes sur la piste du Mugello, a vu la victoire d'Álex Márquez, devant Pecco Bagnaia et Viñales. Une deuxième édition sera organisée le 12 avril prochain.

"Les réactions de la communauté MotoGP et des fans montrent un niveau d'intérêt incroyable et sans précédent pour le concept, avec des géants de la diffusion sportive prêts à porter l'événement au grand public", est-il indiqué dans un communiqué de la Dorna.

"Par conséquent, Dorna Sports peut annoncer une autre épreuve en attendant le retour en piste du MotoGP, permettant aux fans de regarder plus de courses pendant qu'ils attendent [le début de la saison 2020."

La Dorna a ainsi annoncé la date du 12 avril pour cette "Virtual Race 2", qui se disputera avec des pilotes supplémentaires. Ainsi, les pensionnaires de l'écurie Ducati et ceux de l'équipe d'usine KTM feront partie de l'aventure, contrairement à ce dimanche, où le constructeur autrichien était représenté par les pilotes Tech3, Iker Lecuona et Miguel Oliveira.

