Deuxième jour de Shakedown plus actif mais stoppé par la pluie

Le deuxième jour du Shakedown mené à Sepang a vu six titulaires s'ajouter aux effectifs. Les pilotes Yamaha et Honda ont en effet lancé leur année en venant se joindre à Pedro Acosta, rookie du team Tech3, et aux pilotes essayeurs des cinq marques, les seuls à avoir roulé jeudi.

Sitôt la piste ouverte, ce vendredi, Luca Marini a pris le guidon de sa RC213V, bientôt suivi par les autres pilotes Honda : son coéquipier, Joan Mir, et Johann Zarco et Takaaki Nakagami pour le compte de LCR. Puis Fabio Quartararo et Álex Rins ont à leur tour enfourché leur Yamaha pour une journée destinée à poursuivre l'évaluation des nouveautés développées en vue du prochain championnat.

On le rappelle, c'est le nouveau système de concessions qui permet ainsi aux marques japonaises de prendre part à un plus grand nombre d'essais que les autres constructeurs. Compte tenu du retard à rattraper, Honda et Yamaha ont donc saisi cette opportunité en appelant leurs titulaires en renfort dans cette période clé de la préparation du championnat, dont le premier Grand Prix aura lieu dans cinq semaines, au Qatar.

Les pilotes essayeurs Stefan Bradl (Honda) et Cal Crutchlow (Yamaha) sont bien évidemment associés à ce travail. Les autres constructeurs continuent eux aussi de faire rouler leurs pilotes d'essais, en l'occurrence Michele Pirro pour Ducati, Lorenzo Savadori pour Aprilia et Dani Pedrosa et Pol Espargaró pour KTM.

Aussi relatifs soient-ils, les meilleurs chronos du jour ont rapidement été bien plus rapides que ceux d'hier, tout en restant la propriété de KTM. Après Pedrosa jeudi, c'est Espargaró qui a pris la première place du classement, avec un gain d'une seconde. Rappelons qu'Espargaró n'est plus titulaire cette année, passé à un rôle de testeur qui devrait lui permettre de partager quelques wild-cards avec Pedrosa et, si la situation se présente, d'offrir à KTM une solution de remplacement en cas de blessure d'un des pilotes de course.

Lire aussi : MotoGP KTM compte partager les wild-cards entre Espargaró et Pedrosa

Acosta s'est maintenu dans le haut du classement, les pilotes KTM formant un triplé en début de journée, mais à la mi-journée, le jeune Espagnol a été devancé d'un cheveu par Quartararo, dont la Yamaha est ensuite restée à la deuxième place. Tous deux ont concédé moins de trois dixièmes à Espargaró, Rins et Pedrosa pointant quant à eux à quatre dixièmes. Mir et Zarco se tiennent dans un mouchoir de poche, à huit dixièmes du meilleur temps, suivis par Marini puis Nakagami.

Johann Zarco, le plus actif du jour à Sepang, avec Lorenzo Savadori. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Voilà pour le classement du jour, bien que les chronos ne soient pas l'objectif des équipes pour une telle journée. S'il n'a pu évoluer par la suite, c'est qu'une forte pluie orageuse s'est abattue sur le circuit dans la seconde moitié de l'après-midi. Le drapeau rouge a même dû être sorti, alors qu'il restait 1h08 d'essais à effectuer. La piste a rouvert pour la dernière demi-heure, mais le gros du programme a été renvoyé à demain compte tenu des conditions de piste après l'orage.

Pour savoir sur quoi le travail des uns et des autres a porté, il va falloir faire preuve d'un peu de patience et se contenter, dans l'immédiat, d'observer les carénages pour débusquer les évolutions les plus visibles. La première journée de piste avait déjà révélé des nouveautés aérodynamiques sur la plupart des motos. Aprilia a notamment évalué plusieurs fuselages originaux avec Savadori, qui jonglent entre les motos, de même que Honda qui a intégré une série de petites ailettes latérales à un imposant aileron arrière.

Chez Ducati, on semble s'intéresser en particulier à la zone de carénage située derrière la roue avant, avec une recherche évidente sur la manière de diriger le flux d'air, en écho aux promesses de Gigi Dall'Igna quant à des évolutions très visibles.

Chez KTM, on continue à beaucoup aimer la livrée camouflage, qui depuis le test de Valence en novembre, masque aux regards curieux les plus grosses évolutions aéro de la moto autrichienne. On a néanmoins vu apparaître un petit aileron aplati sur le garde-boue avant de la moto de Pedrosa. On sait également que, dans le stand Tech3, Acosta teste, entre autres, le cadre en carbone de KTM, dont les quatre RC16 seront désormais dotées au lancement du championnat.

Ce Shakedown se poursuivra encore samedi, avec les mêmes effectifs. Pour voir l'ensemble des pilotes MotoGP de la saison en piste, il ne faudra désormais attendre que quelques jours : le test officiel de Sepang se déroulera de mardi 6 à jeudi 8 février. Ce sera l'une des deux seules séances d'essais officiels de pré-saison, la seconde étant programmée à Losail, au Qatar, les 19 et 20 février.

Shakedown Sepang - Jour 2