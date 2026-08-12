Di Giannantonio limité par l'usure des pneus : "Je me suis ennuyé"

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Fabio Di Giannantonio n'a pas vraiment apprécié le week-end de Silverstone, conditionné par la gestion des pneus.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Le week-end de Silverstone a tourné à la frustration pour Fabio Di Giannantonio. Les performances étaient en grande partie conditionnées par la capacité à préserver le pneu arrière et à ce petit jeu, Aprilia avait l'avantage sur Ducati. La RS-GP était également la plus performante sur un tour.

Di Giannantonio était le premier poursuivant des Aprilia sur la grille, au quatrième rang, mais cela n'a pas été le cas en course. Lors du sprint, il a pris l'avantage sur Ai Ogura au départ mais a ensuite dû céder face à Marco Bezzecchi et Álex Márquez, et a dû se contenter de la cinquième place.

"Je suis un peu déçu parce qu'habituellement, je fais partie de deux qui prennent bien soin du pneu mais cette fois, ça m'a piégé", reconnaissait Di Giannantono auprès du site officiel du MotoGP. "C'est une leçon, une nouvelle expérience et on en tirera les leçons."

Au départ de la course principale, Di Giannantonio a été perturbé par les soucis de holeshot device de Jorge Martín et Ai Ogura, qui ont vu leur carénage frotter sur l'asphalte et provoquer des étincelles. Le pilote VR46 a ralenti et il n'était que huitième à la fin du premier tour.

"J'ai perdu beaucoup de places au départ parce que j'ai été déconcentré au premier virage : j'ai vu énormément d'étincelles et je pensais que quelqu'un était tombé", a expliqué Di Giannantonio. "J'ai eu un peu peur et j'ai perdu beaucoup de places."

Fabio di Giannantonio a été troublé au départ.

Fabio di Giannantonio a été troublé au départ.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'Italien n'a pu gagner que deux places, avec la chute d'Ogura puis un dépassement sur Marc Márquez. Il a pris la sixième place après une course surtout conditionnée par la gestion des pneus.

"J'ai fait le maximum possible, sincèrement. J'ai essayé d'économiser l'arrière autant que possible. J'ai fait un bon travail pour l'arrière, mais en faisant ça j'ai détruit le pneu avant. C'est ce qui se passe à chaque course depuis le début de l'année."

"C'est la première course de la saison où – pardonnez moi l'expression – je me suis ennuyé", a-t-il ajouté. "Je ne pouvais pas attaquer, parce que si je le faisais, je détruisais le pneu avant ou l'arrière, selon la façon de rouler. J'avais très peu de marge, j'étais à 90%. J'aurais été plus proche en roulant à 100% mais c'était impossible, il aurait fallu prendre trop de risques."

Di Giannantonio a quand même vu ses pneus se dégrader excessivement : "J'ai fait ma course mais j'ai failli perdre l'avant 10 ou 12 fois. [Samedi], l'avant étant très bon mais j'ai totalement détruit l'arrière. Peut-être que c'était un peu accentué sur cette piste, mais c'est plus ou moins ce qui se passe à chaque course cette année."

Avec Matteo Nugnes

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