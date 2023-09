Di Giannantonio a dû abandonner : "Mon épaule a dit au revoir !"

Les blessures ont été très nombreuses en MotoGP cette année et le clan Ducati est particulièrement touché en ce moment. Dans l'équipe officielle, Enea Bastianini est sur la touche, souffrant de fractures à la main gauche et à la cheville gauche après la chute du départ au GP de Catalogne. À Buddh, deux autres pilotes disposant de la Desmosedici ont rejoint l'infirmerie : Álex Márquez s'est cassé trois côtes en chutant en Q1, tandis que Luca Marini s'est fracturé la clavicule gauche après être tombé au départ de la course sprint.

Ces pilotes ne reviendront pas avant le GP d'Indonésie, au mieux, et seulement six des huit machines de la marque étaient donc au départ dimanche, Michele Pirro assurant l'intérim pendant l'absence de Bastianini. Sur ces pilotes, Marco Bezzecchi avait encore une main gauche douloureuse et Pecco Bagnaia avait toujours un bandage sur la jambe droite après les accidents du GP de Catalogne.

L'unique représentant encore en piste pour Gresini était lui aussi diminué. Souffrant de l'épaule gauche depuis une chute le vendredi au GP de Saint-Marin, Fabio Di Giannantonio a souffert tout au long du week-end en Inde, et n'a même pas pu voir l'arrivée. Alors qu'il occupait la huitième place en fin d'épreuve, ce qui lui aurait permis d'égaler son meilleur résultat en MotoGP, l'Italien n'a plus été en mesure de gérer la douleur, au point d'avoir des troubles de la vision. Il a finalement décidé de rentrer à son garage pour abandonner à deux tours de la fin d'une course pourtant raccourcie de trois boucles.

"Je suis un peu déçu parce qu'on a eu un bon week-end", a souligné Di Giannantonio. "J'ai été rapide tout le week-end et le résultat semblait bon. Le départ a été bon et j'ai pu gagner quelques places, j'étais huitième. C'était une bonne [course], ça aurait facilement été un nouveau top 10. Après quelques tours à attaquer et à être agressif, mon épaule gauche, [douloureuse] depuis Misano, m'a dit au revoir !"

"J'ai vraiment essayé de me battre face à cette douleur mais sincèrement, dans les derniers tours j'étais juste sur la moto pour être sur la moto. Au freinage, je commençais à voir tout blanc à cause de la douleur donc disons que c'était dangereux. J'ai essayé de finir la course parce qu'il ne restait que deux tours mais c'était trop, donc j'ai dû m'arrêter."

Fabio Di Giannantonio

"Je suis désolé parce que comme je l'ai dit, c'était encore un top 10 et on confirmait notre bon week-end. On confirmait aussi qu'on est les Champions du monde des dépassements après les quatre ou cinq dernières courses ! Il faut retenir le positif, il y en a eu beaucoup ce week-end. Je vais aller au Japon, me reposer et être à 100% pour faire du bon travail."

Di Giannantonio était déjà resté au repos après Misano en manquant le test post-course mais il sait qu'il sera difficile de revenir en pleine forme à Motegi puisque les essais débutent dès vendredi : "J'ai deux événements à faire donc on doit trouver comment les faire, mais j'aimerais avoir un peu de kinésithérapie, essayer de travailler autant que possible et d'être aussi prêt que possible pour le Japon, qui sera encore une course difficile pour les bras avec tous les gros freinages."

Ce Grand Prix du Japon pourrait également être déterminant pour son avenir puisque Marc Márquez devrait annoncer de quoi sa saison 2024 sera faite. Une arrivée de l'octuple Champion du monde chez Gresini pousserait Di Giannantonio vers la sortie mais ce dernier veut encore croire en ses chances.

"Je travaille autant que possible. Je pense que je prouve que je mérite une moto pour rouler ici l'an prochain et que je suis dans le championnat à 100%. Beaucoup de journalistes me font déjà sortir de la grille mais je pense que je peux en faire partie facilement. Ce n'est que ma deuxième saison et j'arrive à maturité. On essaie de trouver une place pour l'an prochain, j'espère que ce sera une bonne place pour continuer ma progression."