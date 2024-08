Di Giannantonio autorisé à faire son retour en piste

Accidenté au premier jour des essais du GP d'Autriche, il y a deux semaines, Fabio Di Giannantonio avait dû se résoudre à déclarer forfait pour la première fois de sa carrière. Aujourd'hui, il est prêt à faire son retour en piste, le contrôle médical auquel il devait se soumettre ce jeudi à son arrivée sur le MotorLand Aragón ayant acté la bonne récupération de son épaule gauche luxée.

"Je vais bien. J'ai encore mal dans l'épaule et la mobilité n'est pas formidable pour le moment, mais je pense que le véritable test va être de piloter la moto demain. On verra", explique-t-il. "Je me sens bien, apte à rouler, sinon je ne serais pas ici car on sait très bien quels sont les risques en montant sur la moto. Je crois que 13 ou 14 jours ont passé depuis la chute, donc ça n'est pas tant que ça et il est certain qu'il y a encore beaucoup de liquide à l'intérieur, mais ça va, je pense être prêt à courir."

S'il manque un peu de mobilité et a encore des douleurs, le pilote VR46 assure avoir mis toutes les chances de son côté grâce aux soins et aux exercices auxquels il s'est soumis depuis sa chute, lui qui n'avait encore jamais subi de luxation totale comme celle-ci. "Croyez-moi, je n'ai jamais travaillé aussi dur dans ma vie ! De 8h à 21h, j'ai fait de la kiné, de la gym, de la piscine, des choses techniques. J'ai travaillé en investissant le maximum d'efforts possibles pour essayer d'arriver ici en ayant le moins mal et aussi pour développer les muscles de l'épaule."

Une épaule fragilisée à suivre de près

Cette blessure, lorsqu'elle survient, peut être à l'origine d'une fragilité chronique de l'épaule, ce que Di Giannantonio craint quelque peu. Il espère néanmoins pouvoir se soumettre à l'effort important qui l'attend avec les neuf Grands Prix prévus en 12 semaines, avant d'envisager une quelconque opération.

"Il est clair qu'une fois qu'on a eu une luxation, on commence à avoir des problèmes à l'épaule. C'est comme si elle était dans une cage et qu'une fois qu'on a rompu cette cage, elle peut plus facilement ressortir et se remettre en place", explique le pilote italien.

"Je suis devenu un expert de l'épaule ! Il y a l'os, qui forme une espèce de petit C, et ensuite il y a un autre morceau de cartilage qui referme un peu ce C et qui s'appelle bourrelet [glénoïdien]", précise-t-il. "Moi, je ne me suis pas cassé l'os mais le bourrelet, alors il a maintenant cette tendance à sortir [...] et évidemment les ligaments sont posés là, donc c'est plus délicat qu'une épaule normale qui n'aurait jamais rien eu."

"Ceci étant dit, on peut l'aider en faisant beaucoup de kiné à la maison, en essayant de créer le moins d'inflammation possible − mais bon, on pilote des MotoGP donc c'est exclu − et en essayant de développer le plus de muscles possibles autour de l'épaule. C'est désormais la seule chose que je puisse faire."

"Je suis suivi par la meilleure équipe médicale à la maison, donc on contrôle tout. Pendant ces deux semaines, on a monitoré tous les deux jours l'évolution de l'épaule. À mon retour, je ferai d'autres examens, et après Misano aussi. Ça va être sous contrôle pendant toute la saison, et ensuite on verra."