Di Giannantonio se sent "au bon endroit, au bon moment"

Des quatre pilotes qui disposent de la nouvelle version de la Ducati cette année, Fabio Di Giannantonio n'était pas le moins impatient de remiser la GP25 au placard – modèle dont hérite notamment son coéquipier, Franco Morbidelli. Bien que moins sous le feu des projecteurs que Pecco Bagnaia, le Romain a lui aussi souffert l'an dernier, avec un modèle notoirement capricieux.

Et le test qui a lancé l'année, la semaine dernière en Malaisie, a semblé le soulager. Outre son troisième temps final, le pilote VR46 se réjouit de ses sensations, et notamment sur l'avant de la machine où il manquait de confiance la saison dernière.

"Je suis très content. Je crois qu'on a fait un super test, mon meilleur jusqu'ici en MotoGP. J'ai été très constant, avec un rythme solide", se félicite Di Giannantonio au micro du site officiel du MotoGP, ravi d'abord de sa propre efficacité au guidon.

"Quand je prenais la piste, je ne ralentissais à aucun moment, donc tous les tours que j'ai faits ont compté et c'était super. J'ai beaucoup travaillé cet hiver pour que ce soit le cas, pour tout le temps prendre la piste en étant à 100%. Physiquement je me sens très bien, ça n'est pas facile de pousser comme ça, mais je suis arrivé à la fin des trois jours en étant en très bonne forme."

"Et je suis aussi super content de la moto", ajoute le pilote, chronométré en 1'56"7 dans son time attack de jeudi matin avant d'atteindre encore 1'57"0 l'après-midi. "Mes sensations ont toujours été très bonnes, j'ai pu améliorer ce qui était mon meilleur chrono ici, qui était de 1'57"5 depuis les qualifs [du GP]. C'est une grosse amélioration et on a testé beaucoup de choses."

"Je suis content aussi de Ducati, de tout ce qu'ils ont apporté ici", poursuit le pilote, soulignant le gain de sensations à l'avant. "Il y a aussi des gains à l'arrière de la moto, mais en ce qui me concerne, j'y était déjà bien donc pour moi ça n'était pas nécessaire. Quant à la partie avant, la moto s'est révélé meilleure dès qu'on est arrivés ici. On a travaillé un peu plus sur la moto pour améliorer ce point mais les progrès accomplis à l'usine étaient déjà suffisants."

Fabio Di Giannantonio entame sa troisième saison avec VR46, la deuxième avec la Ducati d'usine. Photo de : Media VR46

La GP26 lui permet de pousser plus fort et il s'est immédiatement montré plus efficace dans le time attack, même s'il a souligné que son package pouvait encore être maximisé. "J'ai testé beaucoup, beaucoup de choses, au niveau des réglages, des pièces pour le châssis, pour l'aéro. On a essayé beaucoup de choses et on se rendra en Thaïlande en ayant vraiment un bon package", pressent-il.

Tout cela rassure donc Fabio Di Giannantonio à l'heure d'entamer une saison charnière, celle de l'échéance de son contrat actuel. "Je ne pars jamais dans l'idée de faire la plus mauvaise saison de ma carrière, mais je pense en tout cas être au bon endroit, au bon moment pour bien faire", souligne-t-il. "L'année dernière aussi, tout était réuni pour faire une très bonne saison, mais il y a eu trop de couacs entre mes blessures, la moto qui ne me donnait pas les sensations dont j'avais besoin et une équipe nouvelle."

"J'ai l'impression désormais qu'on peut bien partir, mais je veux garder les pieds sur terre parce que ça n'est que le premier test. On a été très rapides, mais je veux garder mon calme et ma concentration et bien travailler en Thaïlande aussi", ajoute le pilote italien. "On a recueilli beaucoup d'infos et de données pour les ingénieurs, donc je pense qu'on arrivera en Thaïlande en étant très bien préparés pour le test."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Matteo Nugnes