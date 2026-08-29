Di Giannantonio au tapis lors du sprint : "Comme sur de la glace"

Après avoir abordé le Grand Prix d'Aragon avec, en tête, l'idée qu'il fallait désormais prendre plus de risques - notamment côté réglages - pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur dans le lutte pour le titre mondial, Fabio Di Giannantonio aura été, parmi les pilotes présents ce week-end, le grand perdant de la journée de samedi.

En effet, dès le troisième des 11 tours du sprint, le pilote VR46 s'est retrouvé au sol, victime d'une chute alors qu'il était en huitième position. Pourtant, pas vraiment question de prise de risque particulièrement élevée : il semble en effet que Di Giannantonio ait été simplement surpris par de mauvaises sensations à l'arrière de sa Ducati.

"Dès le départ, le feeling était vraiment mauvais à l'arrière de la moto", a-t-il ainsi expliqué aux médias, dont Motorsport.com, à Alcañiz. "Et je fais peut-être partie de ceux qui ne se plaignent jamais de l'arrière de la moto, disons. Cette fois-ci, je roulais sur de la glace."

"Après deux ou trois freinages où j'ai freiné normalement, je me suis retrouvé complètement en travers. Je suis arrivé au freinage totalement en travers, je ne m'arrêtais pas, et dès que la moto a retrouvé un peu de grip, j'étais hors trajectoire, [j'allais] trop vite et j'ai perdu l'avant."

Quand il lui a été demandé s'il avait déjà rencontré un tel problème auparavant dans le week-end, il a répondu : "Non, non, jamais, absolument pas." Puis, interrogé sur une possible influence de l'évolution de la météo, il a très vite coupé court à cette hypothèse dans un sourire mais sans en dire davantage : "Absolument pas."

Objectif top 5 pour la course

Fabio Di Giannantonio (VR46) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sans cette chute, l'objectif réaliste pour celui qui figure toujours au cinquième rang du championnat pilotes, quatre points derrière un Ai Ogura forfait après une blessure au poignet à l'entraînement, était de terminer dans le top 5, tout en sachant que le rythme des trois premiers était quasi intouchable.



"Il est certain que nous n'avions pas le rythme de Marc et d'Álex [Márquez], ni même, je pense, celui de 'Bezz' [Marco Bezzecchi]. Ils roulent très bien ici et notre objectif était de nous rapprocher le plus possible d'eux, peut-être de terminer parmi les quatre ou cinq premiers."

"Vous savez, j'aurais été content [d'un tel résultat], car nous avons connu des difficultés l'année dernière. Donc, terminer dans le top 5 ici serait formidable. C'est assurément un objectif pour demain. Je dois améliorer certaines choses. Nous devons encore un peu améliorer la moto. Mais oui, c'est l'objectif réaliste pour le moment."

Enfin, sur le choix fait par l'ensemble des Ducati de s'élancer en pneu arrière medium quand les Aprilia officielles sont parties en soft, Di Giannantonio a expliqué qu'il n'avait pas l'ombre d'un doute sur la voie à prendre.

"Ce matin, j'ai essayé [le soft] et je perdais beaucoup de temps. Dès le septième tour, je commençais à être plus lent qu'avec le pneu medium. J'étais donc convaincu dès le début par le fait de choisir le medium."

"D'autant plus que l'année dernière, j'avais fait la course avec ce pneu et j'avais fait une très bonne course en remontant beaucoup de places. Le rythme était donc correct. Je savais donc que le medium était le bon pneu pour le sprint."