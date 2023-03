Victime d'une commotion, Di Giannantonio énervé par les graviers

Charger le lecteur audio

Fabio Di Giannantonio ne participe pas à la dernière journée du test de Portimão, faisant les frais de sa chute de samedi. Le pilote Gresini ne se sentait pas bien en fin de journée hier et des examens passés à l'hôpital ont révélé une commotion cérébrale. Même s'il se sentait apte à reprendre le guidon de sa Ducati, les médecins en ont décidé autrement.

"Je vais bien", a rassuré Di Giannantonio. "C'était une lourde chute hier mais dans l'ensemble, je vais plutôt bien. Je pense que j'aurais pu rouler aujourd'hui mais les médecins disent que c'est mieux de rester au calme et d'attendre un peu parce qu'hier, j'ai eu une commotion cérébrale. Il faut attendre entre 24 et 48 heures et on n'a pas encore atteint cette échéance, donc ils disent que c'est mieux de se reposer."

"Comme une explosion" à cause des graviers

Fabio Di Giannantonio n'attribue pas son état de santé à la chute en elle-même, une perte de l'avant assez classique au virage 7, mais aux graviers du circuit de l'Algarve. Ces derniers ont plusieurs fois été jugés trop gros et dangereux par les pilotes et, après une chute l'an passé, Pecco Bagnaia avait même ramassé des graviers pour que Ducati puisse les montrer à la direction de course.

Près d'un an plus tard, Di Giannantonio déplore que le circuit n'ai effectué des changements qu'au premier virage, et emploie des mots très forts pour décrire ce qu'il a vécu samedi : "C'était un chute à faible vitesse mais ici mais les graviers sont incroyables".

"Tous les ans, on se plaint des graviers parce que ce sont des pierres, vraiment de grosses pierres. Quand on les percute, c'est plus douloureux que percuter l'asphalte. J'ai glissé sur l'asphalte et quand j'ai atteint les graviers, c'était comme une explosion. Quand ma tête a touché les graviers, j'ai complètement déconnecté."

C'est comme rentrer dans un mur. S'il faut faire une course comme ça, autant aller à Monaco, le risque est le même. Fabio Di Giannantonio

"Si on regarde le casque, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. J'ai demandé à mon équipe de porter réclamation parce qu'on porte énormément d'attention à l'équipement du pilote et [...] je pense qu'il faut des règles pour les circuits. C'est comme rentrer dans un mur. S'il faut faire une course comme ça, autant aller à Monaco, le risque est le même. On a demandé que les graviers soient remplacés depuis plusieurs années et pour ce test, ils ne l'ont fait qu'au premier virage et pas sur le reste du circuit."

Selon le pilote, les promesses du circuit de Portimão n'ont pas été tenues : "Ils disent tout le temps 'oui, oui, on va faire quelque chose' et les pilotes et la direction de course demandent au circuit d'agir. Ça aurait dû être fait pour ce test mais cela n'a pas été le cas."

Di Giannantonio déplore donc qu'une "chute normale" ait eu de sérieuses conséquences : "Je suis en colère parce que perdre une journée d'essais et être dans cette situation, qui va me faire perdre trois ou quatre jours d'entraînement à cause des graviers, ça m'énerve".