Di Giannantonio confirme qu'il va finir la saison

On avait laissé Fabio Di Giannantonio en meilleure condition physique mais tout de même éprouvé après le GP du Japon, le cinquième qu'il disputait depuis sa luxation de l'épaule gauche et la lésion du cartilage ayant entraîné chez lui d'importantes douleurs. Contraint de courir avec l'aide de médicaments pour soulager le mal, l'Italien réalise malgré tout des performances très honorables, bien qu'il ait reculé de deux rangs au championnat depuis cette chute. Il avait néanmoins programmé un rendez-vous médical important à son retour en Europe.

Pensant à la fois à sa capacité à terminer le championnat en cours et à l'importance pour lui d'être en bonne forme afin de bien démarrer sa saison 2025, qui le verra passer sur une Ducati d'usine, Di Giannantonio hésitait quant à la date à laquelle il pourrait programmer une opération qui, depuis le début, semble inévitable et voulait s'en remettre à l'avis médical. Ce contrôle s'est visiblement révélé rassurant, puisque le pilote VR46 fait savoir à présent qu'il ira bel et bien au bout de la saison.

"Je me suis senti mieux à Motegi, à la fois sur la moto et physiquement. Je suis rentré à la maison et j'ai mis la semaine à profit pour me reposer et me remettre. J'ai passé des contrôles médicaux. Je ne suis pas à 100%, cette fin de saison ne va pas être facile à gérer, mais je serai en piste et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour revenir dans le sillage des pilotes les plus forts", promet Fabio Di Giannantonio.

Le sprint final de ce championnat débute cette semaine en Australie, avec l'entrée dans un dernier triple-header qui mènera ensuite les pilotes en Thaïlande et en Malaisie. Après une ultime courte pause, la saison se terminera dans un mois, à Valence. Un premier test d'intersaison est programmé deux jours après le dernier Grand Prix, mais il est fort probable que Di Giannantonio ne reçoive qu'à Sepang, début février, la Ducati GP25 qu'il pilotera l'an prochain dans le team VR46. De quoi lui laisser le temps de se remettre enfin de sa blessure.