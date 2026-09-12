Di Giannantonio doit courir avec une seule moto depuis l'Allemagne

Candidat sérieux dans la course au titre cette saison, notamment grâce à sa louable régularité, Fabio Di Giannantonio a perdu du terrain depuis le retour de la pause estivale. Après un Grand Prix d'Aragón compliqué, le pilote VR46 avait évoqué un problème qui le gênait depuis Silverstone, sans en préciser la nature.

Un temps troisième du championnat, Di Giannantonio a depuis reculé à la quatrième place, avec 24 points de retard sur Marco Bezzecchi, un écart également creusé par les déboires d'Ai Ogura et le recul de Pedro Acosta.

Ce vendredi à Misano, interrogé sur son début de week-end, l'Italien a finalement expliqué ce problème qui le poursuit depuis plusieurs courses : "En termes de sensations et de performance, je pense qu'on a fait du très bon travail parce qu'au final, on était rapides avec les tendres comme avec les mediums. C'était donc clairement une bonne journée."

"Dommage qu'on n'ait toujours qu'une seule moto avec laquelle travailler, parce que les autres ne fonctionnent toujours pas et que les sensations ne sont clairement pas là. Donc oui, c'est positif, mais on veut encore travailler un peu pour remettre l'autre moto en bon état."

Les pilotes ont droit à deux motos. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes disposent en effet de deux motos dans leur garage, qu'ils peuvent régler différemment afin notamment de comparer plusieurs configurations au cours d'un week-end et d'identifier les meilleurs réglages.

Le championnat avait d'ailleurs envisagé de supprimer l'utilisation de deux machines par pilote le week-end, une idée notamment portée par Ducati et Aprilia, avant d'y renoncer face à l'opposition des autres équipes.

Il semblerait que l'une des deux motos de Fabio Di Giannantonio soit moins performante que l'autre pour une raison encore inconnue, l'handicapant dans ses préparations de week-end.

"Ça fait maintenant trois courses que je n'utilise qu'une seule moto parce que l'autre est à une seconde, voire plus, du rythme", a déclaré le pilote. "On change des pièces pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais ce n'est toujours pas ça."

"Je suis donc vraiment content de la journée d'aujourd'hui et des sensations que j'ai eues sur la moto standard, parce que, si j'ai besoin d'une autre moto pour le moment, je n'en ai pas. Je suis donc très limité dans mon travail parce que je ne peux pas faire de comparaisons."

"Je dois simplement utiliser la mienne et faire de petits changements, parce que si on veut remettre l'autre moto au niveau, il faut être très rapides."

Fabio Di Giannantonio était tombé lors du sprint du Grand Prix d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'est aussi ce que j'avais dit à Aragón : notre week-end n'avait pas été très linéaire et nous n'avions pas été capables d'essayer certaines choses ni de prendre des risques", a ajouté Di Giannantonio. "J'avais dit que je voulais prendre davantage de risques sur les réglages et les changements, mais je n'ai pas pu le faire."

"C'est aussi la moto avec laquelle j'ai chuté vendredi matin à Aragón. La moto est vraiment étrange et, pour le moment, ça nous ralentit un peu. C'est pour cela que je suis vraiment content que nous soyons au moins rapides."

Le problème toujours pas identifié

Le problème est apparu au Grand Prix d'Allemagne, où Di Giannantonio avait chuté lors de la course principale, mais il n'estime pas que cette erreur soit à l'origine des soucis rencontrés avec la moto.

"C'est arrivé depuis le Sachsenring", a confié l'Italien. "Mais nous avons remplacé tout ce qui était potentiellement endommagé lors des chutes du Sachsenring et, malgré ça, la moto ne fonctionne toujours pas normalement. Donc oui, on ne sait toujours pas. Je pensais qu'on avait compris, mais en fait non."

Cette situation empêche également Fabio Di Giannantonio de tester les dernières évolutions apportées à la Ducati GP26 : "Je continue à utiliser l'ancien carénage. Celui de 2024. Le carénage de 2024 avec la partie arrière de 2024. Parce que pour le moment, quelles que soient les nouvelles pièces qu'on me donne, elles ne m'apportent pas ce dont j'ai besoin. Donc, pour l'instant, on garde celles-ci."

Fabio Di Giannantonio s'est finalement qualifié en quatrième position sur la grille de départ des deux courses du Grand Prix de Saint-Marin, après avoir chuté dans les dernières minutes des qualifications.