Di Giannantonio en grande difficulté : "Une sorte de couteau planté dans les côtes"

On pourrait presque dire que le week-end de Motegi s'est terminé au premier tour du sprint pour Fabio Di Giannantonio. Le pilote VR46 a été la principale victime de l'accident provoqué par Álex Márquez et qui a également impliqué Pedro Acosta, puisqu'il a été éjecté de sa Ducati et percuté le sol violemment sur le côté droit.

Les examens pratiqués au centre médical ont écarté toute fracture, mais le Romain était très diminué en retrouvant le circuit, et sa course a tourné au calvaire. Voir l'arrivée tenait du miracle mais la 18e place finale, à plus de 50 secondes du vainqueur Marc Márquez, suffit à montrer les limites qui étaient les siennes, ce que le principal intéressé a confirmé après la course.

"C'est sûr, je ne suis pas en grande forme", a déclaré Di Giannantonio. "Je m'attendais à me sentir beaucoup mieux après la nuit, mais cela n'a pas été le cas. Depuis ce matin, j'ai un peu de mal à me déplacer avec aisance sur la moto, surtout du côté droit, là où j'ai pris le choc. Les côtes ne sont pas encore à 100% et, depuis ce matin, j'ai eu du mal à bouger de manière vraiment naturelle sur la moto. J'ai eu beaucoup de mal à faire les choses normales, donc cela a été une journée compliquée."

Lire aussi : MotoGP Indemne, Fabio Di Giannantonio contient sa colère contre Álex Márquez

Quand on lui a demandé si les douleurs venaient principalement des hanches ou des côtes, Di Giannantonio n'a pas fait le tri : "Au final, tout le côté droit me fait mal. La hanche ne me permet pas de prendre une position naturelle et puis il y a aussi les côtes. Quand tu prends un coup sur les côtes, c'est comme si tu avais tout le temps une sorte de couteau planté là-dedans, toute la journée. Bref, les deux."

Fabio Di Giannantonio a vécu un GP du Japon difficile. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Malheureusement, Di Giannantonio n'a pas beaucoup de temps pour retrouver la forme, car il faudra prendre la piste dès vendredi en Indonésie : "Je vais essayer de récupérer autant que possible. C'est sûr, nous avons toujours un programme chargé avec les vols, les événements et d'autres choses, mais nous allons faire de notre mieux pour que je sois aussi proche que possible des 100% avant Mandalika."

Ce week-end sera particulièrement chargé pour VR46, puisque son sponsor principal, Pertamina, est indonésien, ce qui implique de nombreux engagements en dehors des séances : "C'est très important pour eux, mais aussi pour nous. C'est sûr, nous voulons faire un excellent travail devant eux, donc je donnerai le maximum pour arriver là-bas à 100%."