Di Giannantonio "doux-amer" après avoir manqué le podium

Fabio Di Giannantonio était peut-être le pilote le plus performant derrière Marc Márquez et Jorge Martín à Phillip Island, mais ses qualifications l'ont empêché de le montrer. Pour son avant-dernier week-end de la saison, avant une opération de l'épaule, le pilote VR46 a réalisé deux spectaculaires remontées, signant à chaque fois le troisième meilleur temps au passage, signe de son excellent rythme.

Di Giannantonio a surtout fait les frais de sa lointaine 12e place sur la grille, en partie provoquée par une chute au début de la Q2. Il a pu reprendre la piste sur sa seconde machine mais ses qualifications étaient gâchées. "Je suis tombé assez durement au virage 1, une courbe rapide", a expliqué l'Italien sur le site officiel du MotoGP. "J'ai perdu l'avant sur une zone humide mais on arrive à plus de 200 km/h au milieu du virage, donc c'était dur. Ensuite, la course [sprint] a été vraiment bonne."

Bonne mais rendue difficile par cette position de départ en milieu de plateau et par un départ qui lui a fait perdre plusieurs positions, avant un festival de dépassements jusqu'à la cinquième position. Après l'arrivée, il avait le sentiment que les trois premières places étaient dans ses cordes, même s'il a ensuite été pénalisé pour avoir roulé avec une pression trop basse, ce qui l'a relégué au septième rang.

"C'est dommage parce que, punaise, on a toujours énormément de mal dans les départs", a reconnu Di Giannantonio dans la foulée du sprint auprès de la presse italienne. "Il y a quelques raisons à cela et je pense que l'année prochaine, ils pourront peut-être m'aider un peu plus pour améliorer cela. J'ai fait une super remontée parce qu'après le premier tour, j'étais carrément 16e [14e en réalité, ndlr]."

"J'étais super rapide, j'avais vraiment un super rythme et j'ai réussi à dépasser pratiquement quiconque était devant moi. Après, la course s'est terminée un peu trop tôt parce que je pense que j'avais le potentiel pour terminer près de Pecco et peut-être aussi de Bestia à la fin. Je suis quand même très content, à mon avis ça a été notre meilleur sprint en termes de performance donc c'est positif en vue de demain, surtout après ce matin où j'ai fait une erreur de trop."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En course principale, Di Giannantonio a cette fois pris un envol qui lui a permis de remonter au neuvième rang à la fin du premier tour. Il a ensuite été impliqué dans la longue lutte pour la quatrième place, qu'il a remportée pour finir au pied du podium. Comme la veille, il avait la sensation de ne pas avoir pleinement pu profiter de son rythme, selon lui suffisamment bon pour lutter avec Pecco Bagnaia.

"Sincèrement, c'est un peu doux-amer, parce que je suis vraiment content, je pense qu'on a fait une course incroyable, peut-être notre meilleure de l'année jusqu'à présent, mais c'est mitigé parce que je pense qu'avec une meilleure position sur la course, ça aurait peut-être été une meilleure course. On aurait peut-être pu se battre pour le podium parce que notre rythme n'était pas très différent [de celui du troisième]."

"Je voulais vraiment faire un bon travail. [Samedi], je sentais que j'avais le rythme pour faire un bon travail donc je suis content, vraiment content, mais aussi, je voulais vraiment ce trophée. Je repars sans le trophée ! Je suis en colère mais heureux. Je n'ai pas une sensation de bonheur ! [rires]"

"Je pense que les qualifications ont un peu ruiné nos performances", a-t-il ajouté. "Peut-être que ces deux courses, celle du sprint et [la principale] sont nos meilleures de l'année."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Comme lors du sprint, Di Giannantonio n'a cependant pas fait la course parfaite, dimanche. Ce n'est pas le départ qui était en cause cette fois, mais des cartographies finalement nuisibles à ses performances : "On avait prévu d'utiliser toutes nos cartographies mais quand j'en changeais, la moto était juste plus lente. Ce n'était pas utile d'en changer. Dès que je suis revenu en arrière dans les cartographies, la moto a fonctionné à nouveau et j'ai pu rouler au rythme que je savais possible."

"J'étais vraiment, vraiment rapide à la fin. Peut-être que sans ça, sans avoir changé de cartographie, j'aurais pu être beaucoup plus rapide et éventuellement revenir sur Pecco à la fin mais il faut qu'on soient satisfaits, qu'on restes positifs. Il faut voir le positif : après ma blessure, c'est notre meilleure performance de l'année, donc ça veut dire qu'on est revenus au sommet, même si mon épaule n'est pas à 100%."

Di Giannantonio a pris 16 points sur l'ensemble du week-end, son deuxième meilleur total de l'année après Assen, qu'il aurait égalé sans la pénalité reçue après le sprint. De quoi rendre son absence en fin de saison encore plus frustrante : "Je ne suis pas heureux de manquer les prochaines courses parce que quand on fait ces performances, on ne veut pas s'arrêter, on veut continuer. Mais il faut être intelligent et penser à l'avenir."

Avec Léna Buffa