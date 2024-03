Di Giannantonio "envoyé dans les airs" sans comprendre pourquoi

Fabio Di Giannantonio a retrouvé le Qatar avec les excellents souvenirs de la saison 2023 en tête, sa deuxième place en course sprint et son succès dans l'épreuve principale avec Gresini ayant contribué à prolonger sa carrière en MotoGP, désormais au sein de l'équipe VR46. Mais l'édition 2024 est pour le moment bien plus difficile pour l'Italien, victime d'une lourde chute pendant le sprint.

La journée avait débuté par une septième place honorable sur la grille de départ, bien que moins impressionnante que la deuxième conquise en novembre dernier, et les premiers tours de l'épreuve ont été animés. Il a été doublé par Jack Miller au départ et a ensuite bataillé avec Marc Márquez. Di Giannantonio semblait avoir eu le dernier mot mais il s'est ensuite attaqué à Miller et n'a pas réussi sa manœuvre, ce qui a permis aux deux frères Márquez de le dépasser dans les virages suivants.

Il n'était plus que neuvième mais il est reparti à l'attaque, ce qui lui a permis de reprendre l'avantage sur Álex Márquez, et il a profité de la dégringolade dans la hiérarchie de Miller. Di Giannantonio commençait à apprécier ces luttes quand il a été éjecté de sa moto, en plein milieu de la piste, et a été évité par tous les autres pilotes. Il a pu se relever et semblait sonné, mais les examens n'ont révélé aucune blessure.

"Ça n'est pas le début qu'on espérait, celui pour lequel on a travaillé", a reconnu Di Giannantonio. "Ça a été un peu particulier comme premiers tours, et aussi comme chute. Mes sensations avec la partie arrière de la moto n'étaient pas géniales. Il faut qu'on analyse un peu les données parce qu’avec les MotoGP d’aujourd’hui, ça n’est pas très habituel de faire un highside, alors on essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé. Je me sentais bien avec l'avant de la moto."

"D'ailleurs, au début, c'était sympa, avec Marc et Jack on s'est un peu battu au coude-à-coude, c'était vraiment chouette ! Ensuite, j'ai eu une piste un peu dégagée et je me suis dit que j'allais commencer à attaquer un peu pour essayer de rattraper le groupe. Mais à peine j'y ai pensé que la moto m'a envoyé dans les airs ! Mais bon, c'est la première course de l'année, on sait qu'on est très forts, que notre potentiel est très élevé, alors on va retenter [ce dimanche] pendant la course longue."

Di Giannantonio s'est fait une belle frayeur, heureusement sans gravité : "Franchement, je me suis un peu chié dessus... Ça n'est jamais agréable comme sensation. On glisse, on se retourne et on voit toutes les motos qui passent... Ça n'a pas été terrible, mais j'ai de la chance, tout va bien."

De nouveau septième sur la grille ce dimanche, Di Giannantonio peut espérer un bon résultat pour conclure le week-end sur une note plus encourageante : "Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, mais à part ça, je me sens tout à fait prêt. Je pense être un de ceux qui ont le meilleur rythme sur la grille. En réalité, même [samedi], je me sentais très bien. Évidemment, en partant septième, donc depuis la troisième ligne, il va y avoir un peu de bagarre à faire, mais je pense qu'on arrivera bien préparés."

Avec Léna Buffa