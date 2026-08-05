Di Giannantonio fier d'une première partie de saison émaillée de peu d'erreurs

Plus que quiconque, dans un championnat marqué par une grande inconstance jusqu'à présent, Fabio Di Giannantonio a fait parler sa régularité au cours de la première moitié de la saison. Le pilote VR46 a même attendu la dernière manche avant la pause pour enregistrer un premier abandon dominical.

Avant sa chute ce jour-là au Sachsenring, Di Giannantonio s'est imposé comme une valeur sûre. Il s'était classé systématiquement parmi les six premiers des Grands Prix, à la seule exception de celui de Hongrie, compromis par le carambolage du départ dont il avait été une victime collatérale. Ses seuls scores vierges avaient concerné des sprints : à cause de chutes à Austin (où il a été percuté) et au Mans (où il est tombé seul), et en terminant aux portes des points au Balaton Park.

Une moisson régulière de points lui a permis de longtemps figurer comme premier pilote Ducati au championnat. Cette erreur en Allemagne l'a finalement fait sortir du trio de tête et glisser au cinquième rang du classement général, mais avec un retard qui reste minime : il n'est qu'à dix points de la deuxième place d'Ai Ogura et 24 du leader Jorge Martín.

"On fait une saison incroyable : beaucoup de podiums entre les sprints et les courses, beaucoup de bons résultats", se félicitait donc Fabio Di Giannantonio à l'heure du départ en vacances.

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Même en Allemagne, avant cette dernière journée marquée par deux grosses chutes - au warm-up, puis en course -, il était dans le coup. Qualifié troisième, il avait une opportunité de prendre l'ascendant sur Marco Bezzecchi et Jorge Martín, qui le devançaient.

D'ailleurs, Davide Tardozzi, team manager de l'équipe d'usine Ducati, s'agaçait presque de ce revers, malgré la solidité affichée jusqu'ici par le Romain. "C'est dommage pour Fabio Di Giannantonio parce qu'il s'est distingué par sa constance et sa vitesse dans cette première partie de saison, et sa troisième place au championnat était logique", réagissait-il pour Sky Sport MotoGP.

"En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à sa chute d'aujourd'hui parce que j'étais pratiquement sûr que Diggia se serait battu pour le podium et qu'il y serait monté. Et j'en suis désolé parce que, sans cela, il aurait été deuxième, voire premier au championnat."

Ce n'est pas juste un cas isolé, on est performants sur tous les circuits.

Le pilote, lui, s'est efforcé dès le premier instant de voir le verre à moitié plein, certain qu'il y a de bonnes choses à retenir de son parcours 2026 jusqu'ici, d'autant que lui-même pensait avoir le potentiel pour se battre pour le podium au Sachsenring. "C'est notre première erreur de l'année [le dimanche] et, statistiquement, c'est normal que ça arrive. Donc on va continuer à travailler et essayer de s'améliorer", soulignait-il.

"La vitesse est toujours là, c'est le plus important. Ce n'est pas juste un cas isolé, on est performants sur tous les circuits. Si on regarde les choses dans leur ensemble, je pense que c'est une saison incroyable et je ne suis qu'à 24 points du leader. Ça se présente bien, je prends beaucoup de plaisir cette saison."

Fabio Di Giannantonio compte une victoire cette saison, au GP de Catalogne. Photo de : Eric Alonso / Getty Images

Bien qu'il ait décidé de quitter VR46 à la fin de la saison pour rejoindre le team d'usine KTM, Fabio Di Giannantonio ne cesse de souligner le plaisir qu'il prend dans son stand actuel et de saluer le travail de qualité de son équipe. Quand il a rejoint son box après sa chute, il a d'ailleurs tout de suite tenu à adresser quelques mots à ceux qui forment son groupe technique.

"Avant toute chose, quand on détruit la moto, et surtout après l'implication qui a été la leur pour me la reconstruire entre le warm-up et la course, je leur ai demandé pardon parce qu'ils vont encore avoir énormément de travail, et j'en suis vraiment désolé", expliquait-il.

"Et puis, je les ai aussi remerciés parce qu'au final, on a fait une première partie de saison incroyable. Certes, aujourd'hui c'est une mauvaise journée mais on a eu tellement d'autres très belles journées jusqu'ici que je les ai remerciés et félicités."

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"Je pense qu'on peut être satisfaits et fiers de notre début de championnat. Cette première partie a été incroyable pour nous en tant qu'équipe. On aurait signé direct en début d'année si on nous avait dit qu'on serait dans cette situation aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de positif, je suis content."

Sixième l'an dernier au championnat, Di Giannantonio a toutes les cartes en main pour obtenir cette année son meilleur classement. S'il s'attribue un modeste 7,5/10 pour le moment, et espère encore notamment améliorer ses départs, il compte poursuivre sur sa lancée dans les quatre mois de compétition restants.

"Après le Mugello, j'étais en retard de 40 points sur le leader et maintenant je suis à 24 points, donc au final on n'est pas si loin. Toutes les premières places sont très proches alors il faut qu'on continue à y croire, à travailler, et qu'on essaye de continuer à performer comme on le fait actuellement."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud